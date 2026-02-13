ЧАТ ИГРЫ
Sealed Gate 10.03.2026
Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Инди, MMO, Вид сверху, Фэнтези, Открытый мир
7 21 оценка

Sealed Gate будет доступна в раннем доступе с 10 марта

Михаил Борзиков Михаил Борзиков

Исследуй огромный мир, сражайся с монстрами, развивай ферму и создавай гильдии с друзьями.

Глубокий сюжет с множеством квестов и персонажей. Раскрой тайны древнего мира и найди свой путь.

Построй собственный дом, обустрой его уютной мебелью и вырасти богатый огород на собственном участке.

Всё в мире создаётся с помощью профессий: Травник, Рудокоп, Охотник, Лесоруб, Рыбак, Фермер, Алхимик, Кузнец, Кожевник, Плотник, Повар и Портной.

Вас ждут десятки уникальных основных локаций и сотни дополнительных уголков для исследования: от уютных процветающих ферм до суровых бескрайних пустынь.

Создавайте гильдии, торгуйте с другими игроками, завоёвывайте территории и придите к величию вместе.

Поддержать разработчиков и играть прямо сейчас!

Alex40001

у кремдесерта собрались аудиторию оттягивать ух прям миллионы игроков попрут

