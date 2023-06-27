Из-за низких продаж приключения Season: A Letter To The Future студия разработки подверглась сокращениям ©

К сожалению, Scavengers Studio, студия разработки Season: A Letter To The Future, игры, выпущенной как эксклюзив консоли PS5, а также появившейся на ПК, объявила, что вынуждена уволить многих сотрудников из-за низких продаж игры, несмотря на полученные положительные отзывы.

Практически половина сотрудников осталась дома, как с грустью рассказала генеральный директор Амели Ламарш, которой пришлось написать письмо, которое она никогда не хотела писать, когда она основала Scavengers восемь лет назад.

В письме поясняется, что за первые пять месяцев существования Season было продано всего 60 000 копий, что не оставило монреальской студии выбора:

«Учитывая глобальную экономическую ситуацию и финансовые результаты сезона, у нас не было другого выбора, кроме как сократить студию до меньшей и более устойчивой группы. К сожалению, это означает расставание примерно с шестнадцатью членами команды Scavengers Studio».

Оставшиеся разработчики приступят к работе над новым игровым проектом, а уволенным будет оказана финансовая и психологическая поддержка, а также расширена медицинская страховка.

Что касается увольнений, Ламарш объяснила, что это решение не было легким, но после месяцев усилий она была вынуждена спросить себя, как выйти из этого, не зная, куда обратиться.