Атмосфера Jak and Daxter и подход Astro Bot: авторы Second Stone подробно рассказали о своей экшен-RPG

В рамках онлайн-презентации IGN Fan Fest 2026 независимая студия Skyward Entertainment представила новый видеоролик, посвященный глубокому разбору своего амбициозного проекта — Second Stone: The Legend of the Hidden World. Разработчики рассказали об источниках вдохновения и показали гибридный геймплей, сочетающий трехмерный платформер и динамичную экшен-RPG.
В центре сюжета находится юный искатель сокровищ Ширен из деревни Аримая. Главному герою предстоит путешествовать между двумя параллельными измерениями, чтобы разгадать секреты зловещего скрытого мира.
Креативный директор Мико и геймдизайнер Антон позиционируют проект как дань уважения классике 20-летней давности. Разработчики признаются, что пытаются воплотить в жизнь игру своей мечты, соединив чувство грандиозного приключения из серии Jak and Daxter с богатой модульной кастомизацией, магией и сражениями на мечах.
Создатели ориентировались на самые удачные решения из современной и классической игровой индустрии. Команда вдохновлялась недавним хитом Astro Bot, чтобы игра обучала новым механикам плавно, не отрывая пользователя от веселья бесконечными текстовыми подсказками.
Для придания веса и реалистичности каждому взмаху оружия авторы изучали жанр файтингов, добавив эффект "хитстопа" (кратковременного замирания кадра при попадании). Помимо изучения основного мира и настройки билдов, игроки смогут совершать забеги в подземелья, построенные по принципам рогаликов, а в перерывах между битвами — расслабляться, играя в карты с жителями деревни.
Разработчики отмечают, что проект играется как современная новинка, но ощущается как те самые игры из детства. Дата релиза Second Stone: The Legend of the Hidden World пока не уточняется, но игру уже можно добавить в список желаемого Steam.
