Пользователи Steam негативно встретили релиз шутера Second Wave

Сегодня состоялся релиз премиальной MOBA игры Second Wave от корейской студии Challengers Games. Хотя игра находиться в раннем доступе, она стоит 990 pуб в России и еще дороже в других странах. Первые покупатели оставили на игру отзывы и они получились не слишком положительными.

Игру критикуют за долгий подбор матчей, плохую анимацию, ощущение демо-версии, проданной по цене игры. Некоторая часть негативных отзывов написана игроками из Азии. Из положительных отзывов нельзя составить четкой картины того, чем игрокам понравилась игра. На данный момент Steam определяет отзывы об игре как “В основном отрицательные”.

Стоит заметить, что это один их самых больших онлайновых аниме релизов за последнее время в Steam. Игру можно сравнить как с мобильными играми по типу Genshin Impact из-за аниме стилистики, так и с онлайн-шутерами по типу Overwatch.