Пользователи Steam негативно встретили релиз шутера Second Wave

Сегодня состоялся релиз премиальной MOBA игры Second Wave от корейской студии Challengers Games. Хотя игра находиться в раннем доступе, она стоит 990 pуб в России и еще дороже в других странах. Первые покупатели оставили на игру отзывы и они получились не слишком положительными.
Игру критикуют за долгий подбор матчей, плохую анимацию, ощущение демо-версии, проданной по цене игры. Некоторая часть негативных отзывов написана игроками из Азии. Из положительных отзывов нельзя составить четкой картины того, чем игрокам понравилась игра. На данный момент Steam определяет отзывы об игре как “В основном отрицательные”.
Стоит заметить, что это один их самых больших онлайновых аниме релизов за последнее время в Steam. Игру можно сравнить как с мобильными играми по типу Genshin Impact из-за аниме стилистики, так и с онлайн-шутерами по типу Overwatch.
делать платной мобу, когда есть как минимум 3 бесплатных из которых две это просто гиганты и монополисты жанра, бредовая идея
1000p за это🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+ и бесплатно не интересно // Макс Туранцев
Народ покупают игру, которая не готова, которая по сути и есть демо-версия и после жалуются на это...просто нет слов.
ты щас описал любую покупку любой игры за последние 5 лет
Не неси чушь. Одно дело покупать игру у которой полноценный релиз, а потом там встречать проблемы с оптимизацией, которые никак от тебя не зависят. В этом случае, ты покупаешь рабочую игру, которая должна быть готовой.
А уже совсем другое дело сознательно покупать игру, которая находится в раннем доступе, что подразумевает то, что игра не готова. Разницу чувствуешь?
а чё на экране происходит? ниче не понятно
Ну надо же: очередная MOBA, которая провалилась – никогда такого не было, и вот опять.
Они это серьёзно? 😂
ну и срань. Разрабы думают, если сделают игру с персонажами в стиле аниме, то всё, куш у них в кармане? Как бы не так. Срань и халтура всегда разпознаются с первого взгляда.
Так по скринам видно что это мусор. Даже для мобилок выглядит плохо. Тупо скам на деньги))
Ща скажут: ну ведь ранний доступ же :))
Ну так ведь ранний доступ :D