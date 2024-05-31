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Second Wave 31.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
0 0 оценок

Пользователи Steam негативно встретили релиз шутера Second Wave

CooperativeJesse
Новости

Сегодня состоялся релиз премиальной MOBA игры Second Wave от корейской студии Challengers Games. Хотя игра находиться в раннем доступе, она стоит 990 pуб в России и еще дороже в других странах. Первые покупатели оставили на игру отзывы и они получились не слишком положительными.

Игру критикуют за долгий подбор матчей, плохую анимацию, ощущение демо-версии, проданной по цене игры. Некоторая часть негативных отзывов написана игроками из Азии. Из положительных отзывов нельзя составить четкой картины того, чем игрокам понравилась игра. На данный момент Steam определяет отзывы об игре как “В основном отрицательные”.

Стоит заметить, что это один их самых больших онлайновых аниме релизов за последнее время в Steam. Игру можно сравнить как с мобильными играми по типу Genshin Impact из-за аниме стилистики, так и с онлайн-шутерами по типу Overwatch.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
JohnTornton

делать платной мобу, когда есть как минимум 3 бесплатных из которых две это просто гиганты и монополисты жанра, бредовая идея

3
Без негатива

1000p за это🤣🤣🤣🤣🤣🤣

1
Пользователь ВКонтакте

+ и бесплатно не интересно // Макс Туранцев

0
Ain65 Rain

Народ покупают игру, которая не готова, которая по сути и есть демо-версия и после жалуются на это...просто нет слов.

0
JohnTornton

ты щас описал любую покупку любой игры за последние 5 лет

1
Ain65 Rain JohnTornton

Не неси чушь. Одно дело покупать игру у которой полноценный релиз, а потом там встречать проблемы с оптимизацией, которые никак от тебя не зависят. В этом случае, ты покупаешь рабочую игру, которая должна быть готовой.

А уже совсем другое дело сознательно покупать игру, которая находится в раннем доступе, что подразумевает то, что игра не готова. Разницу чувствуешь?

0
ОТСТУПНИК Style

а чё на экране происходит? ниче не понятно

0
RavinSakara

Ну надо же: очередная MOBA, которая провалилась – никогда такого не было, и вот опять.

0
TheNikolay00
new generation multiplayer experience

Они это серьёзно? 😂

0
Всполох

ну и срань. Разрабы думают, если сделают игру с персонажами в стиле аниме, то всё, куш у них в кармане? Как бы не так. Срань и халтура всегда разпознаются с первого взгляда.

0
Jarvis666

Так по скринам видно что это мусор. Даже для мобилок выглядит плохо. Тупо скам на деньги))

0
JustA_NiceGuy

Ща скажут: ну ведь ранний доступ же :))

-1
Exies27

Ну так ведь ранний доступ :D

0