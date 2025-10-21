Авторы пародийного "Гарри Поттера" планируют добавить в игру полноценную сюжетную кампанию

Вышедшая в раннем доступе Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate снискала успех, если отталкиваться от рейтинга в 97 процентов на основе пользовательских обзоров в Steam. Разработчикам удалось передать атмосферу магической школы, которая полюбилась многим по первым двум играм о Гарри Поттере — Harry Potter and the Philosopher's Stone и Harry Potter and the Chamber of Secrets, а также повторить узнаваемый визуальный стиль. Особой популярностью у игроков пользуется песочница, предлагающая широкий набор развлечений.

Однако единственный момент, который может разочаровывать — это отсутствие полноценного сюжета с кат-сценами и диалогами. Формально здесь есть квесты, выполнение которые ведёт к сюжетной прогрессии, но постановка выполнена даже не на уровне первой игры о "Гарри Поттере". И это особенно досадно с учётом того, что для проекта придуман весьма неплохой пародийный лор, в рамках которого главный герой является агентом под прикрытием и под видом ученика школы пытается раскрыть преступный заговор, во главе которого, предположительно, стоит директор этого учебного заведения.

Но разработчики поспешили заверить, что полноценная сюжетная кампания должна появиться в игре, хотя её детали всё ещё прорабатываются. Стоит отметить, что для проекта в раннем доступе такое положение вещей можно считать нормальным. Игра уже получила несколько крупных обновлений с добавлением контента, и разработчики не собираются на этом останавливаться. Возможно, ближе к релизу или уже по выходе из раннего доступа, проект обзаведётся полноценным сюжетом.

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate появилась в раннем доступе в Steam 6 марта 2025 года. Дата релиза финальной версии игры пока неизвестна.