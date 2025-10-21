ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate 06.03.2025
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Ретро
5.2 15 оценок

Авторы пародийного "Гарри Поттера" планируют добавить в игру полноценную сюжетную кампанию

Tiger Goose Tiger Goose

Вышедшая в раннем доступе Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate снискала успех, если отталкиваться от рейтинга в 97 процентов на основе пользовательских обзоров в Steam. Разработчикам удалось передать атмосферу магической школы, которая полюбилась многим по первым двум играм о Гарри Поттере — Harry Potter and the Philosopher's Stone и Harry Potter and the Chamber of Secrets, а также повторить узнаваемый визуальный стиль. Особой популярностью у игроков пользуется песочница, предлагающая широкий набор развлечений.

Однако единственный момент, который может разочаровывать — это отсутствие полноценного сюжета с кат-сценами и диалогами. Формально здесь есть квесты, выполнение которые ведёт к сюжетной прогрессии, но постановка выполнена даже не на уровне первой игры о "Гарри Поттере". И это особенно досадно с учётом того, что для проекта придуман весьма неплохой пародийный лор, в рамках которого главный герой является агентом под прикрытием и под видом ученика школы пытается раскрыть преступный заговор, во главе которого, предположительно, стоит директор этого учебного заведения.

Но разработчики поспешили заверить, что полноценная сюжетная кампания должна появиться в игре, хотя её детали всё ещё прорабатываются. Стоит отметить, что для проекта в раннем доступе такое положение вещей можно считать нормальным. Игра уже получила несколько крупных обновлений с добавлением контента, и разработчики не собираются на этом останавливаться. Возможно, ближе к релизу или уже по выходе из раннего доступа, проект обзаведётся полноценным сюжетом.

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate появилась в раннем доступе в Steam 6 марта 2025 года. Дата релиза финальной версии игры пока неизвестна.

7
3