Пародийная игра в стиле первых двух частей "Гарри Поттера" обзавелась точной датой запуска в раннем доступе

Вдохновлённый первыми двумя играми о Гарри Поттере проект Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate получил точную дату релиза. Ранее сообщалось, что выход игры был перенесён с января на март 2025 года. Теперь же на странице проекта в Steam указана конкретная дата. Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate будет запущена в раннем доступе 6 марта 2025 года.

В то время как в визуальном плане игра привержена дилогии о Гарри Поттере, сюжет носит пародийный характер. Главный герой по заданию спецслужб внедрился под видом ученика в школу магии с целью раскрыть преступный заговор. Игровой процесс предложит как привычное разучивание заклинаний, так и оригинальные механики.

Демоверсия Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate доступна для прохождения.