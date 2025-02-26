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Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate 06.03.2025
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Ретро
5.9 7 оценок

Пародийная игра в стиле первых двух частей "Гарри Поттера" обзавелась точной датой запуска в раннем доступе

Tiger Goose
Новости

Вдохновлённый первыми двумя играми о Гарри Поттере проект Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate получил точную дату релиза. Ранее сообщалось, что выход игры был перенесён с января на март 2025 года. Теперь же на странице проекта в Steam указана конкретная дата. Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate будет запущена в раннем доступе 6 марта 2025 года.

В то время как в визуальном плане игра привержена дилогии о Гарри Поттере, сюжет носит пародийный характер. Главный герой по заданию спецслужб внедрился под видом ученика в школу магии с целью раскрыть преступный заговор. Игровой процесс предложит как привычное разучивание заклинаний, так и оригинальные механики.

Демоверсия Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate доступна для прохождения.

-22
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Max Rolens

Ужас, один взгляд на скин и все стало ясно... Теперь понятно почему автор какой-то левый скрин залил. Стыдно стало

Я тут сюжет вычитал из новости... Автор, что дошкольник?

-2
Tiger Goose
Автор, что дошкольник?

Автор игры или автор новости?

1
Max Rolens Tiger Goose

Обычно, такие новости пишут, как реклама инди игр... Так что понять кого я оскорбил можно без особых проблем... Но если я не прав то перед автором новости извиняюсь

-2
Tiger Goose Max Rolens
Но если я не прав то перед автором новости извиняюсь

Я думаю, вам в любом случае не за что извиняться. Во всяком случае, лично для меня сравнение с дошкольником ни разу не является оскорбительным. Напротив, подняло настроение.

Обычно, такие новости пишут, как реклама инди игр

Я никакого отношения к разработчикам не имею и новость опубликовал не с целью рекламы. Просто я давно заприметил игру и жду её выхода. Увидел, что появилась точная дата релиза, и решил поделиться.

Что-то же до первоначального изображения к новости, то его я поместил смеха ради. Думаю, было заметно, что тематически она относится к миру Гарри Поттера — на ней были галстук факультета Гриффиндор и прочие узнаваемые атрибуты. Думал, что люди повеселятся и будут подначивать, мол, а в игре можно будет вот так раздеть одноклассницу. Если кому-то этим доставил неудобство, то приношу свои извинения.

0
Лев Макридичев

"один взгляд на скин и все стало ясно" - а чего тебе ясно стало? Это стилистика первой/второй плойки. А жанр - пародия. Конкретно на игры из тех самых мемасов. Что там тебя так ужасает

-1