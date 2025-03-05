Пародийный "Гарри Поттер" обзаведётся ценой в 10 долларов и на старте продаж получит скидку в 20 процентов

Авторы Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate, пародирующей первые две части "Гарри Поттера", поделились подробностями о запуске игры в раннем доступе. Базовая цена проекта составит 9.99 долларов, но со старта продаж адвенчура получит скидку в 20 процентов.

Также разработчики обрисовали различия между демоверсией и начальной итерацией в раннем доступе. Первая версия игры в раннем доступе будет содержать примерно в два раза больше контента: появятся новые персонажи, заклинания, предметы, а также новая музыка.

О точных сроках выхода из раннего доступа разработчики пока сообщить не могут. Полноценный релиз, по их словам, состоится, когда проект будет полностью соответствовать видению авторов. Разработчики надеются ускорить этот процесс благодаря обратной связи от игроков.

Выход Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate в раннем доступе состоится 6 марта 2025 года.