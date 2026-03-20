Пародийный "Гарри Поттер" получил масштабное обновление

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate, выполненная в стиле PC-версий первых двух игр о Гарри Поттере — Harry Potter and the Philosopher's Stone и Harry Potter and the Chamber of Secrets — получила масштабное обновление, добавившее в находящийся в раннем доступе проект множество изменений и нововведений. К примеру, в игре стал доступен аппарат для сбора различных предметов, за коллекционирование которых полагаются награды. В будущих обновлениях эта функция будет расширена.

Полностью было переработано заклинание вселения. Теперь с его помощью можно захватывать контроль не только над NPC, но и вселяться в любой предмет. Была проделана большая работа по корректному внедрению этого заклинания в его обновлённом виде в многопользовательскую составляющую игры. Это должно дать возможность игрокам прятаться друг от друга в мультиплеерном режиме.

В кампанию добавлены 15 новых миссий и три новых гаджета. Также в игре появились несколько новых музыкальных композиций, и стала доступна статистика прохождения.

Появились в Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate и новые враги. Ими стали пауки, которых в основном можно встретить в подземельях. Как утверждают авторы игры, с этими противниками особенно раскроется обновлённое заклинание вселения. Для игроков с арахнофобией, разумеется, предусмотрена специальная настройка.

Значительно была переработана логика NPC, что в том числе позволило улучшить производительность игры. Кроме того, пересмотрен урон при различных условиях, и скорректировано применение некоторых способностей.

Формально в игре теперь появились и различные средства перемещения, но полноценно пользоваться ими можно пока лишь при выборе бета-версии в Steam. В основной ветке практически нет возможности опробовать их.

Кроме того, исправлено множество мелких ошибок, и введены иные изменения. Разработчики обещают в следующем обновлении значительно переработать весь замок. Первоначальная версия нового замка доступна в уже упомянутой ветке с бета-версией.

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate появилась в раннем доступе в Steam 6 марта 2025 года. О дате выхода полноценной версии игры пока не сообщается.