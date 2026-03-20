Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate 06.03.2025
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Ретро
5.1 18 оценок

Пародийный "Гарри Поттер" получил масштабное обновление

Tiger Goose Tiger Goose

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate, выполненная в стиле PC-версий первых двух игр о Гарри Поттере — Harry Potter and the Philosopher's Stone и Harry Potter and the Chamber of Secretsполучила масштабное обновление, добавившее в находящийся в раннем доступе проект множество изменений и нововведений. К примеру, в игре стал доступен аппарат для сбора различных предметов, за коллекционирование которых полагаются награды. В будущих обновлениях эта функция будет расширена.

Полностью было переработано заклинание вселения. Теперь с его помощью можно захватывать контроль не только над NPC, но и вселяться в любой предмет. Была проделана большая работа по корректному внедрению этого заклинания в его обновлённом виде в многопользовательскую составляющую игры. Это должно дать возможность игрокам прятаться друг от друга в мультиплеерном режиме.

В кампанию добавлены 15 новых миссий и три новых гаджета. Также в игре появились несколько новых музыкальных композиций, и стала доступна статистика прохождения.

Появились в Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate и новые враги. Ими стали пауки, которых в основном можно встретить в подземельях. Как утверждают авторы игры, с этими противниками особенно раскроется обновлённое заклинание вселения. Для игроков с арахнофобией, разумеется, предусмотрена специальная настройка.

Значительно была переработана логика NPC, что в том числе позволило улучшить производительность игры. Кроме того, пересмотрен урон при различных условиях, и скорректировано применение некоторых способностей.

Формально в игре теперь появились и различные средства перемещения, но полноценно пользоваться ими можно пока лишь при выборе бета-версии в Steam. В основной ветке практически нет возможности опробовать их.

Кроме того, исправлено множество мелких ошибок, и введены иные изменения. Разработчики обещают в следующем обновлении значительно переработать весь замок. Первоначальная версия нового замка доступна в уже упомянутой ветке с бета-версией.

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate появилась в раннем доступе в Steam 6 марта 2025 года. О дате выхода полноценной версии игры пока не сообщается.

TerryTrix

Кто нибудь в курсе, а управление в нём такое же как и в Гарри Поттере??