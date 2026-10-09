Пародийный "Гарри Поттер" получил масштабные изменения: смена названия, издатель, планы на переработку мира и версию 1.0

Разработчики пародийной адвенчуры в стиле PC-версий первых двух игр о Гарри Поттере, ранее известной как Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate, объявили о масштабных изменениях, которые коснулись проекта. Собственно, теперь творение братьев Шиманьских называется просто Secret Agent Wizard Boy.

Главная новость — авторы игры заключили издательское соглашение с Oro Interactive. Данная компания известна выпуском таких проектов, как ORDER 13, s.p.l.i.t, Roadside Research, Super Battle Golf, MOLE, Machine Party, Easy Delivery Co. Создатели Secret Agent Wizard Boy заверяют, что это никак не повлияет на направление развития игры. Команда разработки останется прежней, а издатель не будет оказывать влияние на творческое видение авторов проекта.

В настоящее время Secret Agent Wizard Boy находится в стадии раннего доступа. Ближайшее обновление игры должно привнести масштабные изменения, главным из которых является полная переработка мира — замка, в котором происходит действие адвенчуры. Главная локация будет куда больше походить на песочницу с активностями, секретами, коллекционными предметами и возможностями для исследования.

Многие запланированные элементы также почти готовы, и поэтому ближайший апдейт может и вовсе стать релизной версией 1.0. В игре должны появиться новые заклинания, загадки, а также система переодевания.

Разработчики утверждают, что предстоящее обновление должно стать самым масштабным за всё время разработки Secret Agent Wizard Boy. О сроках его выхода будет сообщено позднее.