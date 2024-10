В Steam вышла демоверсия забавной игры, вдохновленной первой игрой по Гарри Поттеру

Фестиваль Steam Next Fest в этом году порадовал множеством интересных пробных версий. Среди разнообразных демо инди-проектов выделяется необычная игра под названием Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate. Визуальный стиль и геймплей проекта полностью напоминают первую игровую адаптацию книг о Гарри Поттере, а её создателями выступают авторы нашумевшего шутера DUSK.

В Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate игроки берут под контроль молодого волшебника, который на самом деле работает под прикрытием. Его главная задача — раскрыть международный преступный синдикат и захватить его главаря — Грамблморта. Для этого придется тайно проникнуть в школу магии и обучаться настоящим заклинаниям. В одиночку или с товарищами в многопользовательском режиме вы можете исследовать все тайны этой школы, взламывая хранилища и разрушая логово синдиката.

Демоверсия игры включает несколько начальных уровней и базовый набор способностей. Кроме того, в пробной версии уже доступен многопользовательский режим, чтобы игроки могли в полной мере оценить все аспекты Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate.