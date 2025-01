Выход пародийной игры, вдохновлённой первыми двумя частями "Гарри Поттера", перенесён на март 2025 года

Игра Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate, демоверсия которой снискала успех в Steam с рейтингом в 97 процентов на основе пользовательских обзоров, всё же не появится в раннем доступе в январе 2025 года, как это планировалось ранее. Сейчас на странице игры в качестве даты выхода указан март 2025 года.

В конце декабря 2024 года разработчики подтвердили, что планируют запустить проект в раннем доступе в январе 2025 года. Но, по всей видимости, команде понадобилось дополнительное время на доработку и подготовку игры к запуску в раннем доступе.

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate в стилистическом и визуальном планах черпает вдохновение из PC-версий первых двух игр о Гарри Поттере — Harry Potter and the Philosopher's Stone и Harry Potter and the Chamber of Secrets. Сюжет при этом носит пародийный характер. Игра повествует о мальчике, который по заданию спецслужб внедрился под видом ученика в школу магии с целью раскрыть преступный заговор. Игровой процесс также отличается от того, что предлагает дилогия о Гарри Поттере. Игроки смогут привычно разучивать разные заклинания, но при этом будет дозволено устроить настоящий погром. Причём использовать для этого можно будет не только магические средства. Игрокам также будут доступны кооперативный и соревновательный режимы, которые уже можно опробовать в демоверсии.

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate была анонсирована в июле 2024 года, а демоверсия игры вышла 13 октября 2024 года.