В Steam появился клон Resident Evil 2 с горячей главной героиней и зомби ©

Культовая серия Resident Evil от Capcom оставила многих игроков неравнодушными к жанру хорроров и зомби-тематике. Франшиза на протяжении 27 лет радует пользователей регулярными выпусками качественных игр, которым за эти годы удалось создать идеально работающую формулу геймплея. Этими наработками, очевидно, решили воспользоваться в молодой китайской студии Juice Game. Они собираются сделать фактический клон Resident Evil 2, где будет много зомби и одинаковая главная героиня с сексуальными нарядами.

В цифровом магазине Steam появилась страница игры под названием Secret Archives (绝密档案). Разработчики из Juice Game не связывают свой проект с серией Resident Evil, однако многие элементы уже выдают в нем клон.

Secret Archives представляет собой шутер от третьего лица, основной сюжет которого вращается вокруг секретных экскрементов. Игрокам в образе горячей шпионки предстоит отыскать важные данные и спастись от зомби. Синопсис сюжета и скриншоты подозрительно напоминают события из Resident Evil 2, откуда явно черпали вдохновение разработчики.

Насколько хороший получился клон Resident Evil 2, оценить может любой желающий. Для Secret Archives доступна демоверсия, которая позволяет оценить костюмы главной героини и несколько уровней из основной игры.