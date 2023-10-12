В Steam появился клон Resident Evil 2 с горячей главной героиней и зомби

Культовая серия Resident Evil от Capcom оставила многих игроков неравнодушными к жанру хорроров и зомби-тематике. Франшиза на протяжении 27 лет радует пользователей регулярными выпусками качественных игр, которым за эти годы удалось создать идеально работающую формулу геймплея. Этими наработками, очевидно, решили воспользоваться в молодой китайской студии Juice Game. Они собираются сделать фактический клон Resident Evil 2, где будет много зомби и одинаковая главная героиня с сексуальными нарядами.
В цифровом магазине Steam появилась страница игры под названием Secret Archives (绝密档案). Разработчики из Juice Game не связывают свой проект с серией Resident Evil, однако многие элементы уже выдают в нем клон.
Secret Archives представляет собой шутер от третьего лица, основной сюжет которого вращается вокруг секретных экскрементов. Игрокам в образе горячей шпионки предстоит отыскать важные данные и спастись от зомби. Синопсис сюжета и скриншоты подозрительно напоминают события из Resident Evil 2, откуда явно черпали вдохновение разработчики.
Насколько хороший получился клон Resident Evil 2, оценить может любой желающий. Для Secret Archives доступна демоверсия, которая позволяет оценить костюмы главной героини и несколько уровней из основной игры.
А смысл? В любом резике на ПК есть куча модов с разными горячими героинями, которые выглядят гораздо круче
"секретных экскрементов"
Выживание в канализации? 🤣
Хоршая демка,жопа топ.Еще советую демку The Killing Antidote-еще лучше.
нужно попробовать
Китайцы такие корейцы
Посмотрите Bioasshard (игра все еще пилится, ноооо это больше можно назвать ХХХКлон) если че F95 в помощь.
норм весч, но пилится очень долго - уже пару лет...
Прон-контент будет, не? Иначе зачем "это" надо?
По пробовал ребята демку и вот моё мнение: моделька персонажа интересная а вот что касается баланса так это вообще жуть. Нож картонный, патронов мало, зато врагов хоть отбавляй. Для чего сее творение создали я совсем не понимаю.
Как ты вышел из первой комнаты, там отверткой убица нужно?
нет, на столе чуть позже будет нож.
Только имбицил тут увидел клон Re2
Вай! Хочу!)
Никогда такого не было и вот опять
да и игра треш видимо))) кринж
Ага, а наряды гг небось шили из Вибраниума модельеры прямиком из Ваканды. Иначе как в одних труселях и топике выжить среди толпы зомби хз.
А клон где? Что за глупость? Неужели наличие зомби и вида от третьего лица делает игру клоном? Смешно.
А ещё напоминает почти все фильмы о зомби. Эксперименты корпораций выходят из под контроля, вирус распространяется, зомби всех жрут, один или кучка героев мочат зомбаков в капусту. Много ума не надо, чтобы сделать клон. Даже знать не надо, что такое RE2, чтобы получился клон.
Такое ощущение, что сиськи у неё трясутся всегда, даже когда не двигается)
??? Т9 + гугль транслаэ?
Треш. Лучше уж скины накатить на RE4R.
Жалкая пародия/неповторимый оригинал...
Ну вы поняли)
че за ужас на картинке))
а чего нудсов для нормальной игры чтоль мало ? нафиг этот калотрэшак стымовый брать
Идеальный клон для малолетних дебилов, которые перепроходят тучу раз резиденты не из-за того что им прям очень игра нравится, а тупо из-за модов на скины. Тут таких прям дофига.