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Secret Archives TBA
5 1 оценка

В Steam появился клон Resident Evil 2 с горячей главной героиней и зомби

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Gutsz
Новости

Культовая серия Resident Evil от Capcom оставила многих игроков неравнодушными к жанру хорроров и зомби-тематике. Франшиза на протяжении 27 лет радует пользователей регулярными выпусками качественных игр, которым за эти годы удалось создать идеально работающую формулу геймплея. Этими наработками, очевидно, решили воспользоваться в молодой китайской студии Juice Game. Они собираются сделать фактический клон Resident Evil 2, где будет много зомби и одинаковая главная героиня с сексуальными нарядами.

В цифровом магазине Steam появилась страница игры под названием Secret Archives (绝密档案). Разработчики из Juice Game не связывают свой проект с серией Resident Evil, однако многие элементы уже выдают в нем клон.

+ ещё 9 картинок

Secret Archives представляет собой шутер от третьего лица, основной сюжет которого вращается вокруг секретных экскрементов. Игрокам в образе горячей шпионки предстоит отыскать важные данные и спастись от зомби. Синопсис сюжета и скриншоты подозрительно напоминают события из Resident Evil 2, откуда явно черпали вдохновение разработчики.

Насколько хороший получился клон Resident Evil 2, оценить может любой желающий. Для Secret Archives доступна демоверсия, которая позволяет оценить костюмы главной героини и несколько уровней из основной игры.

20
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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Сyberpunk

А смысл? В любом резике на ПК есть куча модов с разными горячими героинями, которые выглядят гораздо круче

33
SleepyGamer

"секретных экскрементов"

Выживание в канализации? 🤣

4
Armen 88

Хоршая демка,жопа топ.Еще советую демку The Killing Antidote-еще лучше.

3
SOLUS5678

нужно попробовать

2
SureIcan

Китайцы такие корейцы

2
Ang Dark

Посмотрите Bioasshard (игра все еще пилится, ноооо это больше можно назвать ХХХКлон) если че F95 в помощь.

2
darsig

норм весч, но пилится очень долго - уже пару лет...

0
PapaFranku

Прон-контент будет, не? Иначе зачем "это" надо?

1
SOLUS5678

По пробовал ребята демку и вот моё мнение: моделька персонажа интересная а вот что касается баланса так это вообще жуть. Нож картонный, патронов мало, зато врагов хоть отбавляй. Для чего сее творение создали я совсем не понимаю.

1
slawdos

Как ты вышел из первой комнаты, там отверткой убица нужно?

0
SOLUS5678 slawdos

нет, на столе чуть позже будет нож.

0
4de

Только имбицил тут увидел клон Re2

1
kolinmah

Вай! Хочу!)

0
Mad_cloud

Никогда такого не было и вот опять

0
Леший3

да и игра треш видимо))) кринж

0
Vaipen

Ага, а наряды гг небось шили из Вибраниума модельеры прямиком из Ваканды. Иначе как в одних труселях и топике выжить среди толпы зомби хз.

0
Janekste

А клон где? Что за глупость? Неужели наличие зомби и вида от третьего лица делает игру клоном? Смешно.

Синопсис сюжета и скриншоты подозрительно напоминают события из Resident Evil 2

А ещё напоминает почти все фильмы о зомби. Эксперименты корпораций выходят из под контроля, вирус распространяется, зомби всех жрут, один или кучка героев мочат зомбаков в капусту. Много ума не надо, чтобы сделать клон. Даже знать не надо, что такое RE2, чтобы получился клон.

0
TheNikolay00

Такое ощущение, что сиськи у неё трясутся всегда, даже когда не двигается)

0
Despot_Aspid
экскрементов

??? Т9 + гугль транслаэ?

Треш. Лучше уж скины накатить на RE4R.

-1
GullibleCelia

Жалкая пародия/неповторимый оригинал...

Ну вы поняли)

-1
Леший3

че за ужас на картинке))

-1
Wolfenstein

а чего нудсов для нормальной игры чтоль мало ? нафиг этот калотрэшак стымовый брать

-6
JEKABRAZZ

Идеальный клон для малолетних дебилов, которые перепроходят тучу раз резиденты не из-за того что им прям очень игра нравится, а тупо из-за модов на скины. Тут таких прям дофига.

-16
MEGATAIMAN
а тебе то что с того чем люди развлекаются ? не будь онлайн диктатором бро ! главное то чтобы человек не делал зла другим а его личный релакс только его дело - да и кстати моды на игры делаются МЕГА талантливыми людьми которые порой даже разработчиков уделывают в плане проработки и вниманию к деталям как по мне так им и нужно было бы работать в студиях разработки игрух а не всякому сброду который только что и гоняется за страховками для всей их семейки да ради бабла делая из под палки свою работу на которую их пинками загоняют начальнички ( в виде боби котика ) и прочих там
5