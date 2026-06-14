Анонсирован ремастер классической point'n'click-адвенчуры Secret Files: Tunguska

Студия Animation Arts, специализирующаяся на выпусках классических point'n'click адвенчур, решила вспомнить свой дебютный проект Secret Files: Tunguska, удостоенный в своё время рядом наград и отмечающий в этом году 20-летний юбилей. Проект, вышедший в октябре 2006-го года получит полноценный ремастер.

Сюжет игры рассказывает о храброй девушке Нине Каленковой, которая обнаруживает пропажу своего отца-учёного, едва приехав в Берлин. В результате поисков она объединяется с его коллегой и помощником Максом Грубером, тем самым пустившись в большое приключение по разным уголкам планеты, включая даже сибирскую тайгу.

Обновлённое издание Secret Files: Tunguska - Remastered получит улучшенную под современные стандарты графику и интерфейс, более продвинутые по сравнению с оригиналом анимации и качество звукового сопровождения, а также все доступные языки, которые были выпущены для оригинальной игры, включая полную русскую локализацию. Ремастер должен появится в продаже позднее в этом году на ПК в Steam.