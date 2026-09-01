Серверы Secret Neighbor временно отключили из-за взлома базы данных и шантажа разработчиков

Издательство tinyBuild и студия Hologryph объявили о временном отключении серверов многопользовательского хоррора Secret Neighbor на всех платформах. Причиной такого шага стала масштабная хакерская атака, в ходе которой неизвестный злоумышленник сумел заполучить учетные данные с правами администратора к серверным системам проекта.

Заполучив административный доступ к бэкенду, взломщик полностью стер профили пользователей, накопленный прогресс и другие внутриигровые данные игроков. Дополнительно спланированной атаке подверглась сетевая инфраструктура на всех поддерживаемых устройствах. Авторы поспешили заверить аудиторию в том, что утечки личной информации не произошло, а инцидент затронул исключительно сохранения и параметры аккаунтов внутри игры.

Как сообщили представители компании, происшествие сопровождается неприкрытым шантажом. Ответственный за взлом потребовал навсегда изъять Secret Neighbor из продажи на всех торговых площадках, пригрозив продолжать атаки в случае отказа. Разработчики категорически отвергли данный ультиматум и подчеркнули, что проект не исчезнет из магазинов, где игра по-прежнему продается за 19.99 долларов.

В настоящее время авторы передали данные о нарушителе в правоохранительные органы и подключили к ситуации специалистов сервиса PlayFab, с помощью которых предпринимаются попытки восстановить уничтоженный пользовательский прогресс. При этом создатели пока не называют точных сроков завершения технических работ и возвращения серверов в строй.

Представитель команды с ником tinyBuild-Jay на форуме сообщества Steam уточнил, что о закрытии игры речи не идет, а отключение серверов необходимо исключительно для устранения критических уязвимостей. В ответ на обвинения аудитории разработчик отдельно подчеркнул, что в руки злоумышленника попало ровно 0 персональных сведений геймеров.

Случившееся вызвало резкую критику со стороны игрового сообщества, которое упрекнуло издателя в многолетней халатности. Пользователи напомнили, что проект не получал полноценных контентных патчей уже около 3 лет, при этом матчи годами страдали от наплыва читеров и отсутствия надежного античита. Часть покупателей восприняла обнуление прогресса как окончательный приговор сетевому хоррору и потребовала возврата средств за недоступный продукт.

Многопользовательский спин-офф Secret Neighbor вышел 24 октября 2019 года во вселенной хоррора Hello Neighbor. Игровой процесс строится на противостоянии группы детей и замаскированного предателя, пытающегося помешать исследованию подвала. В сервисе Steam тайтл собрал свыше 14.8 тыс. отзывов, сохранив преимущественно положительный общий рейтинг.