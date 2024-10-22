Джеймс Макэвой рассказал о своей любимой игре - это классическая Secret of Mana

Актёр Джеймс Макэвой, известный по роли молодого Чарльза Ксавье во франшизе «Люди Икс» и Мистера Тумнуса в «Хрониках Нарнии», принял участие в шоу Hot Ones. Он рассказал, что его любимая игра — Secret of Mana из серии Mana для Super NES. Актёр считает её культовой и лучшей за всю историю, хоть и нишевой.

Игра Secret of Mana вышла в 1993 году как продолжение Final Fantasy Adventure. В мире, где недавно закончилась война с богами, побеждёнными Мечом маны, вновь воцарился мир. Но внезапно баланс нарушается, и трое друзей должны его восстановить. Игру хвалили за глубину сюжета, яркую графику, возможность играть вдвоём и саундтрек. Ремейк вышел в 2018 году, а в августе текущего года вышла новая часть серии — Visions of Mana.