Авторы российской RPG "Секрет Ордена" представили первые материалы геймплейной демоверсии

Разработчики российской RPG «Секрет Ордена» представили первые материалы геймплейной демоверсии и раскрыли её ключевые особенности. Авторы также опубликовали полное прохождение одного из квестов, чтобы игроки смогли заранее познакомиться с атмосферой, игровыми механиками и общим темпом проекта.

«Секрет Ордена» сочетает элементы RPG и визуальной новеллы. Игрокам предстоит взять на себя роль охотника, очищающего мир от магической скверны. Проект предложит исследования локаций, тактические сражения в стилистике D&D, систему развития персонажа, бестиарий с противниками и возможность выстраивать отношения с союзниками.

По словам разработчиков, текущая версия ещё далека от финальной. Многие механики продолжают активно дорабатываться и к релизу станут более проработанными.

В состав демоверсии войдут более 40 навыков для изучения, около 10 видов противников с возможностью пополнять бестиарий, пять заказов для повышения репутации в городе и Ордене, а также пять уникальных сюжетных квестов. Кроме того, игроки смогут взаимодействовать более чем с 20 персонажами, а разработчики обещают и дополнительный контент, который пока не раскрывают.

Полный список возможностей демоверсии, а также запись прохождения одного из заданий уже доступны на странице проекта в Boosty. Дата выхода публичной версии демо пока не объявлена, однако публикация первых игровых материалов свидетельствует о том, что разработка постепенно переходит к этапу демонстрации проекта будущим игрокам.

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