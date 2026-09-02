Инди-студия DreamForge выпустила демоверсию необычной игры "Секрет Ордена", которая объединяет RPG и визуальную новеллу

Вы — охотник, очищающий мир от магической скверны.

Вас ждут квесты и заказы от жителей города, торговцы, нелинейные диалоги, первые спутники, персонажи со своими характерами и судьбами, а также события, которые зависят от ваших решений. Каждый ваш выбор может изменить не только отношения с героями, но и судьбу целого королевства!

Мы активно работаем над локализацией и исправлениями, чтобы каждый игрок мог погрузиться в историю целиком. В ближайшее время демо-версия, а затем и полная игра станут доступны в Steam.

Добавьте игру в список желаемого, чтобы не пропустить релиз, а раннюю демо-версию можно опробовать уже сейчас.

Впереди нас ждёт много работы: мы будем добавлять анимации, улучшать боевую систему и наполнять мир новым контентом.

Мы — маленькая студия, работающая на чистом энтузиазме. Идей у нас много, и всё будет реализовано, но постепенно. Именно поэтому каждый ваш лайк, комментарий и тем более подписка для нас бесценны — это лучший мотиватор выпускать обновления чаще и качественнее.

Вся подробная информация и ссылка на скачивание демо-версии — на нашем Boosty.

Переходите, скачивайте, пробуйте и оставляйте свои впечатления — мы всегда открыты к вашим идеям и обратной связи.