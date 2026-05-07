Секрет Ордена TBA
Ролевая, Инди, Другой симулятор
7 1 оценка

Появилась страница игры "Секрет Ордена" в Steam!

Наша игра, над которой мы работаем всё это время — «Секрет Ордена» — наконец-то получила собственную страницу в Steam! Это первый шаг к большому путешествию.

Теперь вы можете:

Добавить игру в вишлист — чтобы не пропустить релиз и получить уведомление первыми. Посмотреть первые скриншоты и описание.
Узнать больше о мире магии, который мы для вас готовим.

«Секрет Ордена» — это RPG/Визуальная новелла, где вы становитесь охотником, очищающим мир от магической скверны. Вас ждут исследования, бои в стилистике D&D, уникальный бестиарий, прокачка отношений с союзниками и многое другое
Благодарим всех за поддержку!

28
34
Комментарии:  34
Ваш комментарий
lostpisec

Какой сладенький ГГ, это мы ждем!

22
Алекс Рейлор

Ммм, нейрослопище. Я довольно позитивно отношусь к ИИ, когда речь идёт о качественных работах, но это убожище просто. Особенно вот этот мобильный интерфейс инвентаря и перса, хотя сейчас таким уже мобилки делают, что такое сравнение — оскорбление для мобилок. Надеюсь, для сюжета разжились на подписку на хороший чат-бот ИИ, Grok и Gemini в этом плане тащат.

6
Алан Битаров

Секрет нейрослопа

6
Badghost

Вот это гачимучи боец, вы уверены в том что ГГ должен быть похож на женщину? хотя если Ваша ЦА - женщины, то оставляйте как есть.

5
CarefulQuay

Лично мне всё равно ИИ это или не ИИ, главное чтобы сюжет был хороший и игра была интересная!

5
