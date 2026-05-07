Появилась страница игры "Секрет Ордена" в Steam!

Наша игра, над которой мы работаем всё это время — «Секрет Ордена» — наконец-то получила собственную страницу в Steam! Это первый шаг к большому путешествию.

Теперь вы можете:

Добавить игру в вишлист — чтобы не пропустить релиз и получить уведомление первыми. Посмотреть первые скриншоты и описание.

Узнать больше о мире магии, который мы для вас готовим.

«Секрет Ордена» — это RPG/Визуальная новелла, где вы становитесь охотником, очищающим мир от магической скверны. Вас ждут исследования, бои в стилистике D&D, уникальный бестиарий, прокачка отношений с союзниками и многое другое

Благодарим всех за поддержку!