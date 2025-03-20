Стильный твин-стик шутер Section 13 выйдет в мае на ПК и консолях

Издатель Kakao Games и разработчик Ocean Drive Studio объявили, что Section 13, динамичный твин-стик шутер, выйдет в мае на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Игра уже доступна в раннем доступе на ПК с июля 2023 года.

Section 13 предлагает как одиночный, так и кооперативный режим до трёх игроков. Игрокам предстоит взять на себя роль агентов корпорации S2P, расследующих инцидент на секретном объекте. В процессе им придется разгадать заговоры, раскрыть тайны Секции 13 и столкнуться с паранормальными угрозами.

В арсенале — разблокируемое оружие, модификации ДНК и синаптические улучшения, радикально меняющие стиль игры. Однако бойцам придется следить за уровнем страха, ведь паника может настигнуть в самый неподходящий момент.