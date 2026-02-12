Изометрическая ролевая игра Sector Unknown покинула ранний доступ в Steam

Студия Creative Storm Entertainment официально объявила о полноценном релизе своего научно-фантастического проекта Sector Unknown. Игра, находившаяся в стадии активной разработки и раннего доступа с июля 2025 года, получила обновление до версии 1.0 и теперь доступна пользователям ПК.

Sector Unknown представляет собой классическую изометрическую RPG, вдохновленную такими культовыми сериями, как Fallout и Knights of the Old Republic, а также современными представителями жанра вроде Wasteland 3 и Colony Ship. Сюжетная завязка строится вокруг персонажа, который начинает свой путь в качестве заключенного на тюремном транспорте. После крушения спасательной капсулы на пустынной планете протагонисту предстоит выжить, основать базу и отправиться на исследование космоса.

Разработчики делают особый акцент на вариативности прохождения. Игроки могут создавать уникального персонажа, выбирая его происхождение и черты личности, что напрямую влияет на диалоги и способы решения квестов. Геймплей сочетает в себе тактические бои, дипломатию, скрытное прохождение и элементы управления собственной крепостью. В ходе приключения геймерам придется выбирать стороны в конфликтах фракций или пытаться подчинить их себе, противостоя деспотичной организации Star Frontier.

В релизную версию игры вошло множество изменений и улучшений. Авторы добавили финальные сюжетные штрихи, включая квест по освобождению заключенных из секретной тюрьмы Врата Ада, и внедрили поддержку контроллеров. Была проведена масштабная работа по оптимизации производительности, улучшению графики и исправлению ошибок. Также в игре появились новые функции, такие как возможность изменения внешности персонажа уже после начала игры и сброс навыков.

Проект переведен на несколько языков, включая русский, где локализованы интерфейс и субтитры. В честь выхода из раннего доступа на Sector Unknown действует временная скидка.