Компания Alawar выпустила бесплатную демоверсию хоррор-симулятора Security 51 в сервисе Steam

Компания Alawar представила бесплатную демонстрационную версию своего грядущего проекта Security 51, которая уже доступна для загрузки в сервисе Steam. Новинка предлагает примерить на себя роль сотрудника службы безопасности на сверхсекретном объекте.

Действие игры разворачивается в подземном бункере Зоны 51. Игровой процесс сосредоточен на контрольно-пропускном пункте у лифта, который ведет в глубокие подземные секторы. Игрокам необходимо тщательно проверять документы персонала, сверять пропуска, а также использовать специальные технические средства, такие как рентген и анализаторы крови. Это требуется для того, чтобы своевременно выявлять шпионов, зараженных сотрудников или аномальные угрозы, пытающиеся покинуть комплекс или проникнуть в его закрытые зоны.

Разработчики отмечают, что концепция проекта вдохновлена симулятором Papers, Please и вселенной SCP. Игрокам предстоит принимать сложные решения с долгосрочными последствиями, поскольку неверный вердикт может привести к катастрофе на объекте. Важной частью игрового процесса является поддержание ментального здоровья и питания самого охранника, так как высокая ответственность и постоянный стресс могут негативно сказаться на его состоянии.

Демонстрационная версия получила ряд улучшений по сравнению с прошедшим ранее закрытым плейтестом, в котором приняли участие более 7000 пользователей. На основе их отзывов разработчики внедрили динамическую смену времени суток, отображение уровня заражения внешнего мира через перископ, а также новую структуру смен с системой бонусов за эффективную работу. В игру также добавили уборщика, ликвидирующего последствия опасных инцидентов, новые виды посетителей и улучшенную механику изолятора для подозрительных лиц.

Данная демоверсия также будет представлена на летнем фестивале Играм быть в Steam, который начнется 15 июня 2026 года. Полноценный релиз проекта Security 51 запланирован на конец 2026 года.