Разработчики ролевой игры Seed of Nostalgia анонсировали демоверсию и закрытый бета-тест на конец 2026 года

Студия Primitive Pixels совместно с разработчиком James Sloan представила новый трейлер пиксельной японской ролевой игры Seed of Nostalgia. В ролике авторы объявили, что закрытое бета-тестирование и бесплатная демоверсия проекта в цифровом магазине Steam станут доступны в конце 2026 года.

События Seed of Nostalgia разворачиваются в волшебном мире под названием Sylvara. Сюжет рассказывает историю молодого послушника по имени Atilla из организации Order of Lumen. Герой живет в уединенной деревне Arboreum, расположенной на вершине гигантского древа жизни Verdan-Thala. После того как священное дерево начинает увядать, персонаж вынужден впервые спуститься на землю и отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти свой мир от неминуемой гибели. Главным противником героя станет Lord Heinrik Vandran, правитель далекого коррумпированного королевства, стремящийся нарушить мировой баланс ради собственных целей.

Игровой процесс сочетает элементы традиционных японских ролевых игр. Разработчики обещают классические пошаговые сражения без случайных встреч с противниками, но с активными атаками по времени и уникальными классовыми механиками. В распоряжении игроков окажутся 8 игровых персонажей, среди которых маг Aleister, алхимик Roland, призматический маг Tyra и стрелок Hawk, а также 3 секретных героя. Каждый соратник получит индивидуальное древо навыков для глубокой специализации классов.

Прохождение основной сюжетной линии займет от 25 до 30 часов, а дополнительный контент и задания после завершения истории увеличат это время. В игре реализованы механики добычи металлов, сбора материалов с побежденных врагов и создания снаряжения. Проект получит полную поддержку современных контроллеров, а музыкальное сопровождение будет выполнено в ностальгическом стиле 90-х годов. Игра разрабатывается для персональных компьютеров и консолей, а добавить ее в список желаемого уже можно на площадках Steam, GOG и itch.io.