Ролевая PvPvE экстракшен игра Seekers of Skyveil закрывается всего через несколько недель после выхода в раннем доступе

Elodie Games, включающая бывших разработчиков BioWare, Riot Games и Blizzard, объявила о закрытии дебютной PvPvE-RPG MOBA под названием Seekers of Skyveil. Она вышла в раннем доступе в Steam 3 марта, просуществовав около месяца — сервера прекратят свою работу 31 марта.

Это была условно-бесплатная игра, но пиковый онлайн на старте был около 384 игроков, а в последнее время 30 человек. Seekers of Skyveil получила разные отзывы в Steam из-за проблем, выявленных в раннем доступе. Плохая оптимизация, и очень плохой подбор игроков, малый онлайн, и не додуманные механики.

Также закроется и студия Elodie Games, которая была основана в 2019 году. Несмотря на провальный релиз, разработчики довольны проделанной работой, хотя не такого финала они ожидали.

Наша команда гордимся тем, что создала. Нашей целью всегда было делать что-то уникальное и стоящее того, чтобы испытать. Мы считаем, что нам удалось. Несмотря на страсть и долгие часы, которые мы вложили в Seekers of Skyveil, нам было трудно достичь достаточной массы игроков, необходимой для её долгосрочной поддержки. Без необходимого финансирования для продолжения разработки и маркетинговых усилий у нас нет выбора, кроме как завершить это короткое путешествие.

Тем , кто выполнял миссии в Corrupted Forest в ранних версиях Radiant Skies, стал тестером в Alpha и Beta, исследовал Skyveil во время Next Fest или поддерживал нас в раннем доступе — спасибо. Ваш энтузиазм, отзывы и любовь к Seekers of Skyveil значили для нас много. Мы создали эту игру для вас, и благодарны, что вы нашли нас, нашли время, чтобы войти в неё, и помогли нам её улучшить. Это не тот результат, на который мы надеялись, но это не убавляет того, чего мы смогли достичь вместе, спасибо, что стали частью нашего приключения.