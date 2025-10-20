SEGA перенесла релиз футбольного симулятора SEGA Football Club Champions на 2026 год

Компания SEGA объявила о переносе выхода своего нового футбольного симулятора SEGA Football Club Champions. Изначально проект должен был выйти в 2025 году, однако теперь релиз запланирован на начало 2026-го, а название обновлено до SEGA Football Club Champions 2026.

Игра создаётся в формате free-to-play и основана на наработках серии Football Manager. Она выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Steam), iOS и Android.

Как уточнила SEGA, решение о переносе связано с отзывами участников закрытого бета-теста, прошедшего в августе. Дополнительное время разработчики намерены потратить на повышение качества проекта и внедрение новых функций.

Уже в ноябре студия проведёт прямую трансляцию на официальном YouTube-канале SEGA Football Club Champions, где поделится свежими подробностями и, возможно, назовёт точную дату релиза.

Таким образом, SEGA решила не спешить с выходом своего футбольного проекта, чтобы довести его до уровня, соответствующего ожиданиям игроков и фанатов менеджерских симуляторов.