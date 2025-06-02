Sega представила Football Club Champions 2025 — бесплатный мультиплатформенный симулятор управления футбольным клубом, призванный скрасить ожидание новой части Football Manager. Игра выйдет в этом году на PS4, PS5, ПК (Steam), а также на iOS и Android.

Проект предлагает два режима: «Карьера» — создание и развитие собственной команды, и «Команда мечты» — сетевые матчи с другими игроками. В последнем можно участвовать в аренах, турнирах и даже устраивать встречи в приватных комнатах.

Football Club Champions 2025 использует наработки Football Manager и включает 10 000 реальных игроков, включая 1500 из J-лиг, K League, FIFPRO и Manchester City. Sega обещает больше анонсов по другим лигам в ближайшее время.

Уже открыт предварительный набор участников для закрытого бета-тестирования. Ожидается больше информации о геймплее и монетизации в грядущих обновлениях.