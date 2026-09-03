Авторы аниме по мотивам Sekiro: Shadows Die Twice показали фрагмент дуэли Волка и Гэнитиро

В преддверии премьеры полнометражного аниме-фильма SEKIRO: NO DEFEAT, созданного по мотивам хардкорного экшена Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware, создатели показали свежие кадры. В новой публикации был показан небольшой фрашмент из будущей ленты, а также подборка атмосферных пейзажей из аниме.

В самом ролике показано противостояние Однорукого Волка и Гэнитиро Асины на поле среди колышущихся серебряных трав. Новый ролик подчеркивает классическую двумерную анимацию и кинематографичность. Здесь хорошо отслеживается внимание к мелким деталям — от тяжелого дыхания бойцов до резких выпадов клинков в абсолютной тишине.

На сопутствующих кадрах авторы акцентировали внимание на отношениях между Волком и Божественным Наследником Куро. В частности, на одном из кадров юный господин вручает шиноби катану. Создатели подчеркивают, что экранизация глубже раскроет связь между персонажами, выходящую далеко за рамки классического подчинения слуги своему хозяину.

К своим ролям вернулся оригинальный японский актерский состав: Дайсукэ Намикава (Волк), Кэндзиро Цуда (Гэнитиро Асина) и Миюки Сато (Куро). В интервью исполнитель главной роли Дайсукэ Намикава отметил, что в видеоигре Волк воспринимался им как невероятно несокрушимый и хладнокровный воин. Однако в формате аниме, где сцены плавно перетекают одна в другую, характер протагониста раскрылся с неожиданной стороны: он выглядит куда более человечным и уязвимым.

Японская премьера анимационной картины SEKIRO: NO DEFEAT состоится 4 сентября. Прокат фильма в кинотеатрах продлится в ограниченном формате в течение трех недель. Crunchyroll обещает выпустить аниме по всему миру до конца этого года.