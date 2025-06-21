Даже спустя 6 лет почти 70% игроков Sekiro: Shadows Die Twice не победили Иссина, Мастера Меча

Sekiro: Shadows Die Twice, возможно, одна из самых сложных игр в истории, и, конечно же, одна из самых интересных. Пока не вышло ни одной игры, которая могла бы сравниться с боевыми действиями Sekio. Однако, несмотря на захватывающую боевую систему, она остаётся непроходимой для многих игроков. Прошло шесть лет с релиза, и 70% ее игроков еще не победили финального босса Иссина, Мастера Меча.

Sekio, игра года 2019, заставила многих геймеров в ярости её забросить игру. В этой игре есть кривая обучения, поэтому, если вы проведете в ней достаточно времени, вы обязательно станете лучше в ней играть. Ритм парирования противника, удовлетворение от окончательной победы над врагом, которого, казалось, невозможно победить, не имеют себе равных.

Однако, похоже, что финальное испытание игры, один из самых сложных боссов, когда-либо существовавших в видеоиграх, Иссин, Мастера Меча, оказался невыполнимой задачей для почти 70% игроков Sekiro. Более того, более 80% игроков не смогли победить Иссина Асину, другую версию босса.