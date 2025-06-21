Даже спустя 6 лет почти 70% игроков Sekiro: Shadows Die Twice не победили Иссина, Мастера Меча

Sekiro: Shadows Die Twice, возможно, одна из самых сложных игр в истории, и, конечно же, одна из самых интересных. Пока не вышло ни одной игры, которая могла бы сравниться с боевыми действиями Sekio. Однако, несмотря на захватывающую боевую систему, она остаётся непроходимой для многих игроков. Прошло шесть лет с релиза, и 70% ее игроков еще не победили финального босса Иссина, Мастера Меча.
Sekio, игра года 2019, заставила многих геймеров в ярости её забросить игру. В этой игре есть кривая обучения, поэтому, если вы проведете в ней достаточно времени, вы обязательно станете лучше в ней играть. Ритм парирования противника, удовлетворение от окончательной победы над врагом, которого, казалось, невозможно победить, не имеют себе равных.
Однако, похоже, что финальное испытание игры, один из самых сложных боссов, когда-либо существовавших в видеоиграх, Иссин, Мастера Меча, оказался невыполнимой задачей для почти 70% игроков Sekiro. Более того, более 80% игроков не смогли победить Иссина Асину, другую версию босса.
Не увидел ничего сложного, подрубил трейнер на бессмертие и убийство с одного удара, пробежал один раз и забыл об этом трешачке навсегда очередной кал от форм софтвер для тех, у кого нет реальной жизни, они ничего в ней не добились и единственное чем они могут гордиться это тем, что потратили 900 часов и прошли иссина
Дадада. Но есть ньюанс.
Смысл тогда вообще играть с читом на ваншотный удар? Не проще было прохождение посмотреть?
Считай что не играл. Твой удел майнкрафт. Зачем лезть туда, где не хватает прямоты рук?
С первого раза его прошел, как и остальных боссов. Выпрямляйте свои клешни.
Трейнеры не считаются.
Быть задротом - не повод для гордости. Потом дойдет, не вникай.
Нет ничего невозможного если ты п**дабол
Ха, спустя 6 лет. Как будто все эти годы геймеры не оставляли попыток это сделать. Не удивлюсь если спустя не 6 лет, а 6 попыток, почти 70% бросило страдать х...нёй.
70% инвалидов
И? Такая стата в каждой второй игре.
новость по ачивке )))
Здорово, правда? У автора практически неисчерпаемый ресурс материала для новостей. Буквально каждую первую игру бери и пили статью.
До сих пор мой разум не определился, какая игра среди вселенского геймингого бытия мне милее: Ведьмак или Секиро🙏 В Ведьмаке есть сюжет, графон, драма, отголоски славянской мифологии. В Секиро же есть моя жизнь и мой путь. Но и там и там присутствует мастерство меча и честь главных героев. Какая из этих игр лучше для моей души.... ууууука.....🙈Который год не могу определится. Страшно представить, если две новые части божественных проектов выйдут в одно время🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 // Nvidia Power
Твой разум должен таблетки без остановки пить // Vengel Bryde
По себе не суди🤡 // Nvidia Power
Игра чтобы страдать, зачем
Определённо номер один в списке лучших боссов секиро // Аксель Аксёнов
Прошёл все дарк солс,бладборн, элден ринг и арморед кор 6. В секиро победил этого "демона ненависти " но этого деда так и не смог... // Артём Артамонов
Пройди Shadow Tower Abyss. Крутая игра.
А я победил!=) Где-то с 5-ой попытки.