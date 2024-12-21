Новый графический мод Sekiro: Shadows Die Twice улучшает тени, дальность прорисовки и объемность

Моддер GPUnity выпустил новый мод для Sekiro: Shadows Die Twice, который направлен на улучшение графики. Если говорить точнее, этот мод улучшает тени игры, дальность прорисовки, объемность и размытость движения.

Если говорить более подробно, то в настройках Max мод регулирует диапазон дальности прорисовки между 2X и 3X. Он также улучшает качество теней в четыре раза и увеличивает качество объемности в два раза. Кроме того, он увеличивает количество выборок для размытия движения в 3 раза.

Конечный результат — более стабильное изображение. В игре больше не будет столько появляющихся на глазах объектов, как в ее ванильной версии. Более того, вы больше не будете получать раздражающие тени с низким разрешением прямо перед глазами.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. В начале статьи вы также можете найти видео, демонстрирующее улучшения, которые этот мод привносит в игру. В нем также есть несколько кадров до и после.