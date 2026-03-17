Новый трейлер аниме по мотивам Sekiro: Shadows Die Twice раскрыл подход создателей

Спустя почти полгода с момента дебютного минутного тизера, мы получили свежий взгляд на долгожданную экранизацию хардкорного экшена от FromSoftware. В рамках фестиваля South by Southwest был показан новый полноценный трейлер аниме по мотивам Sekiro: Shadows Die Twice. Почти двухминутный ролик демонстрирует то, чего так ждали фанаты: жестокий экшен, кровавые стычки и появление знакомых боссов из игры.

История адаптации будет каноничной: в центре сюжета — шиноби Волк, который отправляется в опасное путешествие по охваченной войной Японии периода Сэнгоку, чтобы спасти своего юного господина Куро.

Как сообщается, авторы экранизации приняли решения решение отказаться от дешевого CGI. Весь сериал полностью нарисован вручную в традиционной японской технике. Производством занимается студия Qzil.la под руководством режиссера Кеничи Кутсуны.

Как рассказал Кутсуна порталу Variety, команда стремилась «перенести из игры как можно больше элементов», поэтому проект «не будет сильно отклоняться от того, чего ожидают фанаты». Студия FromSoftware принимала активное участие в проверке сценария и раскадровок на каждом этапе, чтобы сохранить аутентичность вселенной.

В отличие от видеоигры, где мы видим историю только глазами самого Однорукого Волка, аниме адаптирует подачу под более широкий аудиовизуальный язык кинематографа.Известно, что в игре существует несколько глобальных концовок. Создатели аниме приняли решение взять за основу только одну из них, чтобы выстроить цельное линейное повествование. Какую именно — пока секрет.

Дата премьеры аниме пока не объявлена, но выпустить её собираются в этом году.