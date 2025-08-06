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Sekiro: Shadows Die Twice 22.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 2 586 оценок

Появился намёк на скорый анонс аниме-адаптации Sekiro: Shadows Die Twice

Extor Menoger Extor Menoger

В сети обнаружили регистрацию нового домена, который может указывать на грядущий анонс аниме по игре Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware. Домен с адресом sekiro-anime.jp был зарегистрирован корпорацией Kadokawa, являющейся родительской компанией студии-разработчика. На данный момент сайт неактивен и ведёт на пустую страницу.

Этот факт подогрел ранее появлявшиеся слухи о возможной экранизации. Ещё в 2023 и 2024 годах инсайдеры сообщали о разработке аниме-сериала по мотивам игры. Утверждалось, что в его создании принимают участие представители FromSoftware, а за анимацию отвечает студия Qzil.la. Эта студия известна своей работой над вступительной заставкой для аниме Адский рай (Jigokuraku) и эндингом одного из эпизодов Человека-бензопилы (Chainsaw Man).

Согласно просочившейся ранее информации от инсайдеров, предполагаемый сериал будет состоять из небольшого количества эпизодов. На данный момент официального подтверждения от FromSoftware или Kadokawa не поступало.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Сережаа

Надеюсь вместе с аниме заанонсят вторую часть. Первая уже затерта до дыр...

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5uperNova

Если только какую-то предысторию, ибо про Волка дальше пилить, ну хз, история вполне закончена

Сережаа 5uperNova

Можно вообще про нового чувака в другом месте к которому так же попал протез

Антон Патриарх Логвинов

Сиквел бы с размахом ЭР. Секиро вкусная, но очень мало.