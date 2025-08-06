Появился намёк на скорый анонс аниме-адаптации Sekiro: Shadows Die Twice

В сети обнаружили регистрацию нового домена, который может указывать на грядущий анонс аниме по игре Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware. Домен с адресом sekiro-anime.jp был зарегистрирован корпорацией Kadokawa, являющейся родительской компанией студии-разработчика. На данный момент сайт неактивен и ведёт на пустую страницу.
Этот факт подогрел ранее появлявшиеся слухи о возможной экранизации. Ещё в 2023 и 2024 годах инсайдеры сообщали о разработке аниме-сериала по мотивам игры. Утверждалось, что в его создании принимают участие представители FromSoftware, а за анимацию отвечает студия Qzil.la. Эта студия известна своей работой над вступительной заставкой для аниме Адский рай (Jigokuraku) и эндингом одного из эпизодов Человека-бензопилы (Chainsaw Man).
Согласно просочившейся ранее информации от инсайдеров, предполагаемый сериал будет состоять из небольшого количества эпизодов. На данный момент официального подтверждения от FromSoftware или Kadokawa не поступало.
Надеюсь вместе с аниме заанонсят вторую часть. Первая уже затерта до дыр...
Если только какую-то предысторию, ибо про Волка дальше пилить, ну хз, история вполне закончена
Можно вообще про нового чувака в другом месте к которому так же попал протез
Сиквел бы с размахом ЭР. Секиро вкусная, но очень мало.