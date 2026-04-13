Sekiro на доске: мод превращает игру в безумный скейт-симулятор

Для Sekiro: Shadows Die Twice вышел необычный мод Jet Set Sekiro, который полностью меняет привычный геймплей. Его автор, моддер Ionian-MikiriyAKATotallyNotShinobi, превратил суровый экшен в скейтбординг-симулятор в духе Tony Hawk's Pro Skater.

Модификация добавляет новую систему передвижения: теперь главный герой рассекает по локации «Дворец Истока» на скейтборде. Вместо сражений игрокам предлагается выполнять трюки и собирать баллончики с краской, чтобы оставлять граффити в ключевых точках карты.

Как отмечают журналисты PC Gamer, это не первый случай пересечения игр FromSoftware со скейт-культурой. Ранее фанаты уже переносили «Святилище огня» в другие проекты и создавали тематические модели персонажей.

«Jet Set Sekiro» — яркий пример того, как креативность сообщества может полностью переосмыслить даже самые хардкорные игры.