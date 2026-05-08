Sekiro: No Defeat выйдет 4 сентября - аниме-версия хита FromSoftware доберётся до кинотеатров Японии

История Sekiro: Shadows Die Twice продолжает расширяться за пределы игр — аниме-адаптация под названием Sekiro: No Defeat официально выйдет в кинотеатрах Японии 4 сентября. Фильм будет идти ограниченный срок — всего три недели, что уже намекает на формат скорее «события для фанатов», чем долгого проката.

За проект отвечают Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la и ARCH. Параллельно подтверждено, что за пределами Японии и ряда стран (включая Россию и Беларусь) аниме появится эксклюзивно на Crunchyroll. Пока без точной мировой даты, что, честно говоря, уже стало типичной практикой для подобных релизов — сначала локальный прокат, затем стриминговая пауза и ожидание международной версии.

Сюжет адаптации сохраняет ключевую основу оригинала: раздробленная Япония эпохи войн, регион Асина и конфликт вокруг власти, древних тайн и запретных сил. В центре — Гэничиро, который ради спасения земли обращается к опасным ритуалам, и похищенный Божественный Наследник. Его защищает молчаливый синоби Секиро — фигура, вокруг которой и строится история господина и слуги.

Если смотреть шире, Sekiro: No Defeat выглядит как очередная попытка перенести атмосферу игры FromSoftware в более линейный формат. И это всегда риск: оригинальная Sekiro держалась на личном опыте игрока, а не на прямом повествовании. Аниме же, судя по описанию, делает ставку именно на драматический сюжет и классическую подачу конфликта.

С одной стороны, это логичный шаг — мир Sekiro действительно богат на мифологию и сам по себе просится в киноформат. С другой — адаптации игр такого типа часто теряют ту самую «игровую жесткость», которая и делает оригинал запоминающимся.

Тем не менее сам факт выхода фильма в прокат, пусть и ограниченный, говорит о том, что франшиза по-прежнему остаётся важной для индустрии. И теперь интересно будет посмотреть, удастся ли аниме удержать баланс между красивой историей и той суровой атмосферой, за которую Sekiro когда-то полюбили игроки.