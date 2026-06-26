Sekiro: No Defeat выйдет уже в сентябре - опубликован новый трейлер аниме по культовой игре FromSoftware

Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la и ARCH представили новый трейлер аниме Sekiro: No Defeat, основанного на культовом экшене Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware. Вместе с роликом компании напомнили, что премьера состоится уже 4 сентября в Японии.

Картина будет показываться в японских кинотеатрах на протяжении трёх недель, после чего станет доступна для международной аудитории на платформе Crunchyroll. Однако сервис не будет транслировать аниме в Японии, Китае, Южной Корее, России и Беларуси.

Сюжет адаптации перенесёт зрителей в охваченную войной Японию, где после переворота, совершённого Иссином Ашиной, над страной нависает новая угроза. Стремясь спасти родные земли, Гэничиро Ашина обращается к запретным силам, а единственной надеждой становится Божественный наследник и его безмолвный защитник — синоби по имени Секиро. История сосредоточится на взаимоотношениях господина и его вассала, пытающихся сохранить равновесие в мире, балансирующем на грани гибели.

Оригинальная Sekiro: Shadows Die Twice вышла в 2019 году и стала одной из самых успешных игр FromSoftware, получив звание «Игра года» на The Game Awards. Судя по новому трейлеру, авторы аниме намерены сохранить мрачную атмосферу, динамичные поединки и ключевые мотивы оригинала, что наверняка станет одной из главных причин интереса поклонников к предстоящей премьере.