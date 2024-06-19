Sekiro стала "поворотным моментом" для FromSoftware. Хидетака Миядзаки считает, что игры студии еще могут стать быстрее

Sekiro: Shadows Die Twice - это, вероятно, самый быстрый экшен FromSoftware, за исключением Armored Core 6, который, в большей степени, характеризуется масштабностью, чем скоростью атаки. Sekiro, вероятно, выигрывает по времени реакции, но президент студии Хидетака Миядзаки считает, что игры FromSoft еще могут стать быстрее и плавнее.

В беседе с Game Informer Миядзаки размышляет о том, как FromSoftware на протяжении многих лет балансировала между нападением и защитой, стремясь к чему-то "гораздо более подвижному и активному", когда враги и игроки в таких играх, как Elden Ring, бегают кругами вокруг сравнительно более неуклюжих персонажей оригинальной Dark Souls. Миядзаки говорит, что стал более тщательно продумывать этот баланс после Bloodborne, а Sekiro он называет "поворотным моментом" для игр студии.

Возможно, в Sekiro это проявилось наиболее явно, или это наиболее четкая форма, в которой, как мне кажется, может воплотиться эта философия. И лично я думаю, что мы можем поднять ее еще на один уровень и отточить эту механику еще больше, но я думаю, что Sekiro стала большим поворотным пунктом.

Миядзаки делал тонкие намеки на то, как может выглядеть следующая, пока еще далекая игра FromSoftware, намекая, что он все еще не создал свою "идеальную фэнтезийную RPG" и что "части, которые не очень удались в этот раз с Elden Ring", могут быть доработаны в будущем.