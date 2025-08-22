Студия, работающая над аниме по Sekiro, призналась в использовании ИИ

Анонс аниме-адаптации высоко оцененной игры Sekiro: Shadows Die Twice от студии FromSoftware оказался в эпицентре скандала. Изначально аниме критиковали за статус эксклюзива Crunchyroll и за визуальный стиль, который некоторые зрители сочли сомнительным.
Однако позже дискуссия перешла на новый уровень, когда пользователь соцсети X Rock Solid привел в пример конкретный кадр из трейлера, где заметны артефакты и странная прорисовка деталей, характерные для работы нейросетей. Некоторые пользователи подвергли его слова сомнению, после чего Rock Solid также привел выписку с официального сайта аниматоров, где они открыто признаются в использовании ИИ.
Ситуация приобрела парадоксальный характер, когда другие пользователи обратили внимание на японские источники, где проект называется "полностью ручной 2D-анимацией". Независимо от итогов этой дискуссии, скандал и волна негатива уже наносят урон репутации проекта ещё до его выхода. Поклонники оригинальной игры выражают разочарование, опасаясь, что использование ИИ может удешевить и унифицировать визуальный стиль, не передав дух и атмосферу оригинала.
Официальные представители студии и Crunchyroll пока не дали дополнительных комментариев, которые бы внесли ясность в противоречивую ситуацию.
А вот почему оно так плохо выглядит.
Так признались, судя по заголовку, что до сих пор молчат.
И что тут такого? Правильно делают! // Василий Пархомов
А кто его не использует?
странно что обратились к студии ноунейму учитывая известность игры, у того же Киберпанка аниме делало студия Триггер которая выдает одни хиты, если так решили сэкономить то пускай Активижн винят себя в этом
бабки - бабки - сцуко - бабки
Учитывая, в каком производственном аду находилась эта горе адаптация, я нисколько не удивлён что они взялись за ИИ