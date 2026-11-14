Для шутера Selaco вышло масштабное обновление The Machines of War с новой сюжетной главой

Независимая студия Altered Orbit Studios выпустила бесплатное обновление The Machines of War для ретро-шутера Selaco, который находится в раннем доступе Steam с 2024 года. Главной частью апдейта стала глава 2 из 3 запланированных в полной версии игры. Она включает 19 новых карт и добавляет от 6 до 8 часов геймплея, фактически удваивая продолжительность кампании. Сюжет продолжает историю капитана службы безопасности Dawn Collins и ее координатора Sal сразу после финала главы 1, причем на новых уровнях за героиней охотится неудержимая боевая машина.

Вместе с новыми локациями разработчики пересмотрели практически все ключевые механики шутера и обновили карты из главы 1. Искусственный интеллект противников переписали с нуля на базе системы Thinker System: враги теперь патрулируют арены до начала перестрелки, используют укрытия, не видят за спиной и координируют действия благодаря увеличенному более чем в 2 раза запасу реплик. Бестиарий пополнили щитоносцы Oppressors, бойцы ближнего боя Skirmishers, элитные огнеметчики Incinerators и полноценный танк. Противостоять им помогает расширенный арсенал из 3 новых видов основного оружия, одноразовых тяжелых пушек вроде минигана и ракетницы, реактивного ранца, переносного щита LS-03 Vanguard Shield и временного напарника, которому можно отдавать тактические приказы.

Особое внимание в Altered Orbit Studios уделили технической части движка GZDoom. В игру внедрили систему предварительно запеченного освещения с трассировкой лучей, которая формирует детальные тени по всем уровням и не требует видеокарт с аппаратным рейтрейсингом. В связке с обновленной системой частиц и потоковой подгрузкой ресурсов это позволило снизить потребление видеопамяти примерно на 19%, приблизив команду к цели в стабильные 60 кадров в секунду на Steam Deck, а самой технологией освещения студия планирует поделиться с сообществом для форка UZDoom. Кроме того, авторы пошли на уступки в самом спорном вопросе игры и добавили на карту опциональный маркер цели, отметив огромную разницу между знанием направления и готовым маршрутом. В хардкорном режиме подсказки по-прежнему отключены.

Масштабная переработка уровней и систем обернулась и заметным неудобством: старые сохранения оказались несовместимы с актуальной версией. Игрокам, не завершившим главу 1, предложили начать прохождение заново или откатиться к прежней сборке через бета-ветку chapter1 в свойствах Steam, тогда как прошедшие оригинал пользователи могут сразу перейти к контенту The Machines of War с сохранением открытых модификаций оружия. В честь запуска апдейта на игру 2 недели действует скидка 33%, снижающая цену до 589 рублей вместо 880 рублей, причем покупателям, взявшим шутер за полную стоимость незадолго до акции, разработчики посоветовали обратиться в поддержку Valve для возврата разницы. На фоне релиза онлайн проекта в Steam превысил 1000 человек, а общий рейтинг удерживается на отметке почти 89% положительных отзывов при более чем 5000 рецензий, хотя официальной поддержки русского языка у игры до сих пор нет.

Не меньший резонанс в сообществе вызвало жесткое заявление Altered Orbit Studios об отказе от нейросетей, из-за которых студия также притормозила выпуск бесплатного набора инструментов для моддеров с исходными моделями. Команда опасается волны клонирования чужих ассетов без согласия авторов и сейчас ищет способы защитить свои материалы.

Ничто в Selaco не создано с помощью генеративного ИИ, и так будет всегда. Все уровни, сценарий, звуки и графика сделаны людьми.

- Altered Orbit Studios, разработчики Selaco

Ведущий разработчик под псевдонимом Nexxtic отметил в обращении к игрокам, что команда останется на связи для оперативного исправления багов и сбора отзывов, после чего отправится в короткий отпуск. Согласно дорожной карте студии, в 1-м квартале 2027 года ожидается крупное обновление для режима Special Campaign, а на 3-й квартал 2027 года запланирован выход режима выживания Incursion Mode с волнами врагов. После этого основная часть команды полностью переключится на создание финальной главы 3 и подготовку к полноценному релизу Selaco.