Олдскульный шутер Selaco в раннем доступе уже распродан в количестве более 100 тысяч копий

31 мая 2024 года, Altered Orbit выпустил в Steam Early Access шутер от первого лица Selaco. И вот теперь объявлено, что тираж игры уже превысил 100.000, что в 4 раза превысило изначальные прогнозы, которых они не ожидали. Предполагалось, что за первый год раннего доступа будет максимум 25 тысяч копий. Разработчики поблагодарили всех, кто сделал это возможным. Создатели смеются, говоря о том, что большинство, купили Selaco только из-за мини-игры по приготовлению бургеров, которая еще и не была до конца доделана в версии раннего доступа.

Разработчики Selaco вдохновлялись классическим шутером F.E.A.R, а ряд традиционных элементов ретро-шутеров позаимствовали у Doom и Quake.

Selaco - это подземный комплекс, где живут беженцы, выжившие после падения Земли. Главная героиня Доун, капитан службы безопасности, пытается расследовать неоднозначную историю поселения, но ей мешает нашествие вооруженных захватчиков.

В Steam весьма положительные отзывы, и ее рекомендуют 91% игроков. Selaco продаётся за 880 рублей, а скоро авторы обещают выпустить саундтрек из 30 треков.