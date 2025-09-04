Разработчики Selaco рассказали о крупных улучшениях с выходом второй главы

Студия Altered Orbit Studios поделилась подробностями о грядущем обновлении для ретро-шутера Selaco, которое готовится к выходу вместе со второй главой. Команда внимательно изучила отзывы игроков и намерена исправить ряд проблем, с которыми сталкивались пользователи в игре, находящейся в раннем доступе Steam с преимущественно положительными оценками.



Одним из ключевых изменений станет улучшение навигации, на которую жаловались некоторые игроки. Чтобы помочь с ориентированием на уровнях, на карте появится специальная иконка, указывающая на следующую цель. Также будет доработана система оружейных наборов. Пропущенные во время прохождения комплекты можно будет приобрести на станции улучшения оружия, хотя некоторые уникальные апгрейды все равно придется искать самостоятельно.



Ближе к полноценному релизу в Selaco добавят новый режим Incursion Mode. Он представляет собой отдельную кампанию с уровнями в стиле Deathmatch, черпающую вдохновение из таких режимов, как Terrorist Hunt в Rainbow Six и Horde Mode в Gears of War. Кроме того, значительным улучшениям подвергнется искусственный интеллект противников — враги станут умнее, научатся лучше искать пути к игроку и эффективнее использовать укрытия.



Помимо перечисленного, разработчики планируют поработать над оптимизацией, улучшить звуковой дизайн, обратную связь от попаданий и обновить систему освещения в первой главе, чтобы она соответствовала более высоким стандартам.