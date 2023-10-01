Ретро-шутер от первого лица Selaco выйдет в ранний доступ в мае 2024 года ©

Selaco - один из самых многообещающих ретро-шутеров от первого лица. И сегодня стало известно, что этот FPS появится в раннем доступе Steam в мае 2024 года.

Selaco - это новый оригинальный шутер на GZDoom с захватывающими экшен-сюжетами, разрушаемостью, умными врагами и проработанной историей, происходящей в захватывающем игровом мире.

Selaco черпает вдохновение в F.E.A.R. в плане экшена, а также смешивает традиционные элементы ретро-шутеров QUAKE и DOOM с некоторыми более современными возможностями.

В версии для раннего доступа будет 27 карт, 11 полностью модернизируемых видов оружия с настраиваемым альтернативным огнем для большего разнообразия, более 10 различных типов врагов.

По словам команды, игра будет находиться в режиме раннего доступа около 18 месяцев. За это время команда обновит билд игры, добавив в нее все три главы игры, а также внесет дополнительные улучшения, игровые режимы и исправит ошибки.