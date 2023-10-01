Ретро-шутер от первого лица Selaco выйдет в ранний доступ в мае 2024 года

Selaco - один из самых многообещающих ретро-шутеров от первого лица. И сегодня стало известно, что этот FPS появится в раннем доступе Steam в мае 2024 года.
Selaco - это новый оригинальный шутер на GZDoom с захватывающими экшен-сюжетами, разрушаемостью, умными врагами и проработанной историей, происходящей в захватывающем игровом мире.
Selaco черпает вдохновение в F.E.A.R. в плане экшена, а также смешивает традиционные элементы ретро-шутеров QUAKE и DOOM с некоторыми более современными возможностями.
В версии для раннего доступа будет 27 карт, 11 полностью модернизируемых видов оружия с настраиваемым альтернативным огнем для большего разнообразия, более 10 различных типов врагов.
По словам команды, игра будет находиться в режиме раннего доступа около 18 месяцев. За это время команда обновит билд игры, добавив в нее все три главы игры, а также внесет дополнительные улучшения, игровые режимы и исправит ошибки.
Год назад была демка, а ранний доступ только в мае следующего года? Не густо. За такой промежуток времени уже можно было выпустить полноценную игру, а тут ещё РД на полтора года растягивают.
так выпусти, столько денег заработаешь, всю жизнь потом сможешь не работать
Ого. Я думал "не нравится - сделай сам" давно вымерли. Не самая приятная ностальгия.
маленькая команда -- длинные сроки разработки
"За такой промежуток времени уже можно было выпустить полноценную игру" =/= "не нравится".
Так что, лапочка, слабо? Кишка тонка? А может, это реально трудная работа, требующая большого количества времени
Ну слушай, если демку выкатили в прошлом году, значит игру как минимум полгода делают. В 2021 демка, в 2024 ранний доступ. 3 года, имхо, для маленькой команды посильно.
Нам всё равно не вернуть 90-е (
Selaco, Brutal Fate (от создателя мода Brutal Doom) и The Age of Hell - единственные лучшие шутеры на старом движке GZDoom.
Total Chaos Directors Cut - это вообще взрыв мозга, такую нереальную работу проделали на устаревшем GZDoom.
чет как то сильно раздуто. стоит упомянуть это юнити и запускалась игра на 4090
https://steamdb.info/app/1966350/charts/
Где вы тут увидели Юнити? Эта игра на устаревшем движке GZDoom.
куда не загляни в ретро кал вляпаешься, совсем разрабы расслабились штампуют на изи копро трешак и шкурят на бабло выдавая свои поделки за ААА хиты… вот закроют помойку стым и где толкать будете свое уг ?