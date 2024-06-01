Ретро-шутер от первого лица Selaco вышел в раннем доступе Steam

После долгой разработки Selaco наконец-то появилась в раннем доступе на Steam. Это ретро-шутер, разработанный на движке DOOM (точнее, GZDoom), который использует его так, что его невозможно узнать. Он настолько эффектен, что понравился даже Джону Ромеро, одному из авторов DOOM, который назвал его «великолепным» в своем посте на Reddit.

Сюжет начинается с вторжения на Селако, объект, где нашли убежище выжившие после падения Земли. Игрок управляет Доун, капитаном службы безопасности, которая раскрыла слишком неудобную правду, и кто-то хочет заставить ее замолчать силой, устроив массовую резню.

Игра может похвастаться длинной одиночной кампанией, высокоразвитым искусственным интеллектом, профессиональной озвучкой, множеством игровых режимов и другими особенностями.

Тем временем появились и первые пользовательские отзывы, которых пока чуть больше двух сотен, но почти все они положительные (93 %). Словом, пока что перспективы на успех очень хорошие, учитывая также, что речь не идет об огромном производстве.

Стоит отметить, что сложность игры Selaco установлена в сторону увеличения, как и во многих шутерах от первого лица прошлого или бумерах настоящего, так что она может оказаться сложной для тех, кто привык видеть, как пополняется запас здоровья, когда он встает на колени за бочкой.