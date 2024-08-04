Selfloss - вдохновленное славянской культурой постапокалиптическое фэнтези для ПК и консолей выйдет в сентябре

Студии Goodwin Games при поддержке издательства Merge Games объявляет дату выхода своего меланхоличного приключения про старика Selfloss.

События Selfloss развернутся во вдохновлённом славянскими и исландскими сказочными образами постапокалиптическом фэнтезийном мире, жители которого поклоняются китам.

Геймерам Selfloss достанется роль старого волхва Казимира. Герой отправляется в эпическое путешествие по морю и суше на поиски ритуала, который может излечить его душевную травму.

С помощью многофункционального волшебного посоха (им можно управлять и отдельно от персонажа) Казимир сможет дать бой Миазме — охватившей весь мир таинственной хвори — и решить всевозможные головоломки.

Лодка Казимира позволит ему исследовать мир Selfloss среди суровых волн и на извилистых реках, где управление лодкой обеспечивает сила магического посоха.

Многим понравится колоритные персонажи, волнующий саундтрек от Arigto и поддержка 11 языков, включая русский.

Релиз игры состоится 12 сентября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC, и на физических носителях для PS5 и Switch.