Selini: метроидвания длиной в 10 лет готовится к раннему доступу

Разработчики метроидвании Selini объявили о скором релизе в ранний доступ. Игрокам предстоит взять под контроль одинокого репликанта и провести его через разрушенный мегаполис, пустыни, леса и моря, раскрывая тайны мрачного и загадочного мира.

Вдохновлённая атмосферой INSIDE и исследовательским духом Environmental Station Alpha, игра предлагает нелинейное приключение, где каждый угол скрывает ключ к новым открытиям. Игроки смогут решать головоломки, связанные с движущимися платформами и скрытыми механизмами, раскрывая долгосрочные цели мира.

Система улучшения способностей вознаграждает любопытство: каждый секрет открывает новые навыки, которые помогут справляться с опасными врагами, испорченными репликантами и безжалостными боссами. Боевые столкновения сконцентрированы на атмосфере и исследовании, а не на суровой сложности, позволяя полностью погрузиться в мир Selini.

Релиз в ранний доступ станет возможностью для фанатов исследовать уникальный мир, испытать атмосферу и подготовиться к полноценному запуску, который обещает быть результатом десятилетней работы разработчиков.