SELINI вышла в ранний доступ - нелинейный платформер-метроидвания с упором в собственные стратегии исследования

Студия Cymban, состоящая из разработчика одиночки представляет SELINI - нелинейный платформер-метроидвания, в основе которого лежат тайна и простота. Игра доступна в раннем доступе на PC в Steam.

SELINI - приключение, полное развращённых репликантов, восставших машин и жестоких военных механизмов. В игре предстоит быть одиноким репликантом и провести его из разрушенного мегаполиса через пустыни, леса и моря, постепенно раскрывая секреты этого загадочного мира.

Что касается загадок, то, помимо атмосферных элементов, игра намеренно избегает каких-либо подсказок. Здесь нет текстов или диалогов, даже в меню. Предстоит самостоятельно интерпретировать мир и разрабатывать собственные стратегии исследования.

На текущий момент SELINI имеет:

Различные голомоломки

Основной сюжет

Более 10 уникальных боссов

уникальных Более 10 улучшений и способностей игрока.

По заверениям разработчка, SELINI пробудет 8-12 месяцев в раннем доступе. За это время: разработка будет в основном сосредоточена на соединении и завершении остальной части карты мира, регулярной доработке и тестировании для обеспечения сбалансированного темпа игры. Недавно SELINI успешно завершила кампанию на Kickstarter, собрав средства на выпуск игры для Nintendo Switch.

Игру можно приобрести со скидкой 10% до 26 февраля: 603 RUB / 352 UAH