Всего одна битва и час на прохождение - авторы Send In The Clown поделились подробностями о геймплее

Разработчики из Mad Herons показали игровой процесс Send In The Clown — необычной ролевой игры, рассчитанной примерно на один час прохождения. В новом трейлере содиректора проекта Ник и Жак рассказали о боевой системе, способностях персонажей и потенциальных союзниках.

Главным героем выступает Пакетс (Pockets) — клоун, которого никто не ценит по достоинству. Ему предстоит спасти катастрофически неудачный день рождения 12-летней Миранды и разобраться с ее братом Тэдом, решившим испортить праздник.

Несмотря на небольшую продолжительность, Send In The Clown предложит элементы классических RPG: развитие способностей, знакомство с персонажами, набор союзников и мини-игры. При этом разработчики решили ограничиться единственным пошаговым сражением, которое станет кульминацией приключения. В трейлере как раз демонстрируются доступные герои и их умения.

Send In The Clown выйдет на PC в Steam. Точная дата релиза пока не объявлена, но игру уже можно добавить в список желаемого или поиграть в бесплатное демо.