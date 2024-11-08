Полная версия симулятора создания династии в феодальной Японии Sengoku Dynasty выходит на ПК

Разработчик Superkami и издатель Toplitz Productions сообщили, что их многожанровая игра с открытым миром, симулятор жизни и выживанием Sengoku Dynasty стала доступна на ПК в версии 1.0.

Игроки на ПК теперь могут отправиться создавать собственное наследие в одиночном режиме или с тремя друзьями в многопользовательском кооперативном режиме, поскольку они начинают создавать свою собственную династию в бурном прошлом феодальной Японии.

С выпуском версии 1.0 Sengoku Dynasty представляет значительные новые функции, включая регионы, которые вы можете завоевать, чтобы обеспечить себе господство. Сражайтесь с более опасными бандитами и их лагерями, борясь за контроль — теперь и в режиме от первого лица. Игроки также могут пропустить сражения и сосредоточиться на разблокировке новых регионов мирным путем и получении доступа к редким ресурсам, чтобы разблокировать уникальные технологии, продвигая свою династию вперед. Эта система предлагает более глубокое погружение в постоянную территориальную борьбу феодальной Японии, предоставляя игрокам динамический региональный контроль. В то время как бои и завоевания усиливают прогресс.

Объединяя богатую смесь выживания, крафта и исследования, игрокам на ПК нужно будет заняться преобразованием голодной и охваченной войной земли и строительством поселения, где ее жители смогут процветать. Такие ресурсы, как бамбук, дерево, руда и камень, будут ключевыми материалами в строительстве. Эти ресурсы также предоставят сырье для разработки сельскохозяйственных инструментов и оружия, необходимых им, таких как луки и даже катаны, необходимые для защиты их общин от бандитов, бродящих по сельской местности.

Sengoku Dynasty предоставляет игрокам на ПК возможность создать свое наследие с нуля, выбрав образ жизни монаха, лидера, ремесленника или воина и используя преимущества каждой специализации, выковывая свою династию и чтя традиции исторического прошлого Японии.

Superkami и Toplitz Productions расскажут больше о своих планах по Sengoku Dynasty на консолях в начале 2025 года.