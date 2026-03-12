В Sengoku Dynasty вышло обновление 1.2

Обновление Kanata. Новый тропический архипелаг ждёт своего исследователя, деревни готовы развиваться, а множество улучшений делают управление вашим поселением более удобным, чем когда-либо раньше.

Исследуйте новый тропический Архипелаг с тремя регионами: Мангровые заросли, Джунгли и Спящий вулкан

с тремя регионами: Мангровые заросли, Джунгли и Спящий вулкан Новая цепочка заданий и враги , включая лагеря пиратов и задание Three Corpses

, включая лагеря пиратов и задание Three Corpses Колокольные башни теперь имеют 7 уровней развития

Долгожданные улучшения управления деревней , включая сортируемые списки и автоматическое распределение жителей

, включая сортируемые списки и автоматическое распределение жителей Святилища теперь дают уникальные благословения Ками , включая двух новых Ками: Хатиман и Тэндзин

, включая двух новых Ками: Хатиман и Тэндзин Новое боевое умение , Заряженная атака

, Заряженная атака Расширенная настройка зданий и рыбалки

Самым большим нововведением этого обновления стала совершенно новая область: Архипелаг.

Эта тропическая земля перенесёт вас на песчаные пляжи и под покачивающиеся пальмы. Здесь можно исследовать три новых региона: Мангровые заросли, Джунгли и Спящий вулкан, каждый со своим уникальным ландшафтом.

Во время путешествий вы встретите новых представителей дикой природы, таких как черепахи и цапли, а также множество растений и деревьев, характерных для этого региона. Они также добавляют новые ресурсы для сбора, включая юдзу, сливы и даже рецепты вроде супа из черепахи.

У Архипелага есть и собственные истории. Новая цепочка заданий Three Corpses наградит тех, кто решит изучить её глубже. Однако вы не единственный, кто ищет богатства на этих берегах. Пираты и их лагеря теперь появляются по всему региону, представляя новую угрозу как для вас, так и для ваших поселений.

В центре каждой деревни стоит Колокольная башня, и с этим обновлением она растёт вместе с вашим поселением.

Колокольные башни теперь имеют семь уровней, позволяя деревне постепенно развиваться по мере роста населения. По мере продвижения башня становится больше и впечатляюще, но изменения не только визуальные. Каждое улучшение расширяет радиус деревни и увеличивает лимит жителей, давая больше свободы в том, как вы строите свои поселения, будь то несколько небольших производственных деревень или один крупный центральный город.

Колокольные башни необходимо улучшать по одному уровню за раз, и каждое улучшение требует минимального количества жителей.

Теперь вы можете самостоятельно создавать тревожные колокола, причём первая деревянная версия доступна через ручное ремесло. Вместо того чтобы аббат контролировал их количество, общее число деревень, которые вы можете основать, теперь растёт вместе с вашим уровнем Династии. Однако вам всё равно стоит навещать аббата, так как он поможет открыть более высокие уровни тревожных колоколов.

По мере роста поселения становится всё важнее следить за каждым жителем. Многие из вас просили более удобные способы управления жителями, поэтому мы добавили несколько улучшений, которые упрощают управление вашей деревней.

Мы внедрили давно запрашиваемую функцию сортировки списков рабочих мест и населения. С помощью новых кнопок автоматического назначения вы можете быстро распределять жителей и беженцев по доступным кроватям и рабочим местам, избегая лишнего микроменеджмента.

Игроки с геймпадом также заметят более плавную навигацию. Списки теперь поддерживают быструю прокрутку правым стиком, а также можно переназначать управление в меню строительства и ремесла и регулировать чувствительность геймпада.

Также были добавлены дополнительные улучшения качества жизни. Параметр «Мгновенно завершить всё здание» теперь применяется и к дорогам и стенам, автоматическое назначение в быстрые слоты выбирает предмет самого высокого доступного уровня, а различные улучшения иконок и интерфейса делают его чище и легче для восприятия.

Духовная сторона жизни в Sengoku Dynasty также стала богаче. Святилища больше не просто место, где можно получить бонус к скорости передвижения. Теперь каждый Ками дарует уникальное благословение, добавляя больше смысла духовной системе и побуждая вас задуматься, какая божественная помощь лучше всего подходит вашим планам.

Два новых Ками присоединяются к пантеону: Хатиман и Тэндзин. Каждый из них предлагает собственное благословение, расширяя возможности выбора. Однако одновременно может быть активно только одно благословение, поэтому выбор Ками становится более продуманным решением.

Повседневная жизнь и окружающая среда также теперь сильнее влияют на состояние вашего персонажа. Купание в онсэне теперь даёт ощущение обновлённой энергии и предоставляет бонус к выносливости, который сохраняется даже после выхода из воды.

Одним из самых крупных нововведений в боевой системе стала Заряженная атака, новое умение, открываемое через перки, которое позволяет наносить более мощные удары. Теперь тайминг и позиционирование играют более важную роль в бою, давая возможность подготовить сильный удар в нужный момент.

Поведение врагов также было доработано, чтобы сражения было легче читать. Теперь атаки врагов легче распознать благодаря новой анимации подготовки, которая показывает момент, когда противник собирается атаковать.

Налёты также стали более атмосферными. Когда враги приближаются к вашему поселению, происходящее ощущается более живым благодаря голосовым реакциям как нападающих, так и жителей. Налётчики кричат боевые кличи, жители поднимают тревогу и реагируют на происходящий вокруг хаос.

Есть время отдохнуть? Почему бы не посидеть у новой рыболовной станции и не поймать пару рыб, наблюдая за закатом? Эту новую станцию можно построить прямо на пирсе хижины рыбака.

Теперь рыбалка использует удочки и наживки, а три уровня удочек добавляют небольшой элемент прогрессии для тех, кто хочет уделить этому занятию больше внимания.