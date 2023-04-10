Олдскульный 3D-хоррор на выживание SENSEs: Midnight выйдет на консолях в июне 2023 года ©

Сегодня eastasiasoft сообщила, что SENSE: Midnight, первая игра в антологии сиквелов Sense — A Cyberpunk Ghost Story, выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S в цифровом виде в июне. Физические издания для Nintendo Switch и PS5 будут доступны для предварительного заказа позже на этой неделе.

Вдохновленная классикой жанра, SENSEs: Midnight переводит время вспять в жанре ужасов выживания с помощью олдскульного управления танком и фиксированными углами камеры, представляя свое навязчивое повествование в захватывающем 3D-стиле. Действие SENSEs: Midnight разворачивается в антиутопическом киберпанковом видении будущего Токио. Игрок играет студента университета, страстно увлеченного оккультными и паранормальными явлениями. Находясь в Японии в гостях у семьи, она изучает местную городскую легенду, но быстро попадает в ловушку, пробуждая мстительных духов, которые преследуют ее в одинокой ночи ужаса в прогулочном парке Икебукур

Уэсуги Кахо — общительная и предприимчивая студентка колледжа и член школьного клуба оккультных исследований. Вернувшись в Японию с семейным визитом, другие члены клуба вызывают Кахо на расследование печально известной городской легенды «Полуночная дверь в прогулочном парке Икебукуро». Кахо не упускает возможности доказать правдивость легенды и получить убедительные доказательства паранормальных явлений, но вход в давно заброшенный парк может стать самой большой ошибкой, которую она когда-либо совершит.