Кооперативная оборонительная игра от первого лица SENTRY получила новый геймплейный трейлер и демоверсию в Steam ©

Fireblade Software объявила, что их предстоящая игра SENTRY получила бесплатную демо-версию, доступную на странице в Steam, и, чтобы отпраздновать это событие, они выпустили новый геймплейный трейлер, демонстрирующий, чего вы можете ожидать.

SENTRY — это шутер от первого лица, в котором вы защищаете свой космический корабль от безжалостной инопланетной угрозы. Используйте ловушки, турели и разрушайте окружающую среду, чтобы отразить вторжение полчищ и вовлечь врага в динамичный шутер от первого лица в динамичной одиночной или совместной кампании.