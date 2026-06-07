Грандиозная битва за загробный мир в динамичном экшене на Unreal Engine 5 -неожиданный анонс Senua

На презентации Xbox Games Showcase 2026 студия Ninja Theory преподнесла аудитории сюрприз: британские разработчики анонсировали новую часть о приключениях прославленной кельтской воительницы Сенуи. И хотя фанаты ждали классическую Hellblade 3, создатели окрестили игру просто Senua. Проект знаменует собой тотальную смену вектора для студии, уходя от формы "психологического артхауса" к классическому крупномасштабному и захватывающему экшену-приключению.

Трейлер мгновенно дал понять: это больше не просто бродилка. Ролик, записанный полностью на Unreal Engine 5, пестрит интенсивными и брутальными схватками на мечах против групп агрессивных врагов, демонстрируя масштабную жестокость в антураже мрачного Чистилища. Показанный геймплей акцентирует внимание на новой боевой динамике: Сенуя жестоко полосует спину противника мечом, а затем отбирает у него пылающий факел, используя его в качестве вторичного орудия. Авторы прямо обещают «глубину боевых тактик, перекатов и бесшовный паркур», что стало глотком свежего воздуха по сравнению с вязким темпом сиквела.

События Senua разворачиваются сразу после Hellblade 2. Кельтская воительница застревает между мирами жизни и смерти, оказавшись в искривленной иллюзии Чистилища. Ей предстоит физически и магически пробивать свой путь к Раю, чтобы воссоединиться с любимым. При этом мир будет пропитан потусторонней золотой гнилью-скверной — коварной силой, от которой протагонистке придется очищать территории, избегая собственного поглощения этим золотым проклятием.

В эксклюзивном интервью Xbox Wire руководитель студии Дом Мэттьюс объяснил, почему авторы отказались от цифры 3 в названии:

Отсутствие приставки Hellblade — отражение того, что мы шагаем в совершенно иное пространство. Senua — это полнокровный приключенческий боевик. Игроки очень жаловались на сиквел из-за дефицита механик и пустоты процесса — мы собрали обратную связь и теперь все наши 85 разработчиков в студии впервые за десятилетие трудятся только над этой игрой, чтобы подарить миру то, что мы умели делать во времена DmC: Devil May Cry.

Мир станет в 2 раза шире и более "вертикальным": вместо унылых лесных троп появится многоуровневая архитектура с элементами скалолазания, глубокие тактические стычки, уникальные головоломки и магия контроля времени. При этом проект не забыл про шикарные многоступенчатые битвы с колоссальными боссами, которые ждут игроков за границей потусторонних барьеров.

На фоне всех технологических инноваций и расширенного штата геймеров порадовало и крайне короткое "окно релиза". Студия умудрилась выпустить вторую часть в мае 2024 года, а выход Senua запланирован уже на 2027 год! Игра посетит консоли Xbox Series X|S, ПК , а также заявлена к выходу на PlayStation 5. Подписчики Game Pass получат доступ к брутальному экшену в день релиза.