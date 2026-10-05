Ninja Theory начала сокращать штат в преддверии закрытия

В прошлом месяце Xbox объявила, что ей не удалось продать Ninja Theory — британскую студию, известную по серии Hellblade. В результате компания неизбежно движется к закрытию, а ее новейший проект, находящийся в разработке (Senua), вероятно, будет заброшен.

Журналист Крис Керр сообщил в социальной сети Bluesky, что в Ninja Theory начались сокращения. Несколько бывших сотрудников уже официально объявили о своем уходе в LinkedIn.

В число попавших под сокращение вошли такие специалисты, как Катрин Майр (программист игрового процесса), Даниэле Галанте (ведущий звукорежиссёр), Пьетро Берто (художник по персонажам) и Лун-Вэй Дин (технический директор); некоторые из них проработали в студии уже несколько лет.